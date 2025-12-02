Apesar de décadas de estagnação, a economia japonesa continua a ser uma das maiores do mundo, e o iene japonês continua a ser uma das moedas mais importantes. Um elemento indispensável deste panorama financeiro é o chamado «Carry Trade». O que é, por que é tão importante e por que está ameaçado? O “Carry Trade” é um método utilizado por investidores institucionais para lucrar com as diferenças nas taxas de juro. Neste caso, entre os EUA e o Japão. Aproveitando as taxas de juro extremamente baixas no Japão, os investidores tomam empréstimos em ienes, compram dólares com eles e, em seguida, adquirem títulos dos EUA, cujas taxas de juro são mais altas do que o custo dos empréstimos no Japão. Esta estratégia está sujeita a um risco significativo em termos de taxas de juro e moeda. O “carry trade” funciona enquanto houver uma diferença significativa nas taxas de juros e nos rendimentos dos títulos — essa diferença entre os EUA e o Japão está diminuindo sistematicamente. Fenómenos negativos crescentes e pressão sobre o Banco do Japão (BoJ) forçaram o fim do programa de controle de rendimentos e o início de aumentos sem precedentes nas taxas de juros. O iene está preso nos problemas estruturais da economia japonesa. O iene não pode enfraquecer muito, pois o país não poderá mais arcar com as importações, das quais depende criticamente — no entanto, mesmo um pequeno aumento nas taxas de juro para os padrões dos países desenvolvidos poderia levar ao colapso do sistema financeiro japonês devido à gigantesca dívida do Japão — que é mantida principalmente por bancos japoneses. O que isso significa para o mercado cambial e qual é o cenário mais provável? A diferença entre as taxas de juros dos EUA e do Japão ainda é de 3,5%, o que facilita os lucros do “carry trade”, mas exerce pressão contínua sobre o iene, que já perdeu metade do seu valor desde 2020. Um nível inaceitável para o Japão é acima de 160 ienes por dólar, devido aos aumentos inaceitáveis nos preços dos combustíveis e dos alimentos. Por que razão o iene quebrou a tendência ascendente em 160 e vem se consolidando há um ano? O Banco do Japão é um campeão peso-pesado no campo das intervenções cambiais, mesmo a intervenção verbal do banco pode fazer com que a taxa caia vários ienes em poucos minutos. O Banco do Japão possui as maiores reservas cambiais do mundo e não hesitará em utilizá-las; qualquer ataque especulativo ao iene está fadado ao fracasso. No entanto, o BoJ não pode manter a taxa do iene tão alta com taxas de juro tão baixas; mais cedo ou mais tarde, o banco será forçado a aumentá-las. Atualmente, o mercado está pagando um preço de 0,75-1% de aumento da taxa de juro pelo BoJ até março do próximo ano, enquanto, ao mesmo tempo, o mercado espera que o FED reduza as taxas em mais de 1,5%. Isto significa uma redução no diferencial de taxas de juro de 3,5% para até 1%. Isto é muito pouco para compensar os investidores pelos custos de transação e pelo risco, e este cenário levará a encerramentos massivos de posições e a uma valorização significativa do iene. USDJPY (D1) Fonte: xStation5 Source: xStation5

