Os mercados tecnológicos têm sido abalados por notícias de que responsáveis da administração de Donald Trump mantiveram conversações preliminares com os principais desenvolvedores de inteligência artificial sobre a possibilidade de o governo adquirir participações acionárias nessas empresas. De acordo com relatos da imprensa, as discussões encontram-se numa fase muito inicial e não envolvem aquisições forçadas, mas sim a potencial transferência voluntária de uma parte das ações para o Estado. Estão também a ser considerados mecanismos através dos quais os lucros decorrentes desses investimentos possam ser utilizados para fins públicos, incluindo potenciais pagamentos de dividendos às famílias americanas. A IA como um setor económico cada vez mais estratégico A inteligência artificial está atualmente a tornar-se um dos campos de batalha mais críticos para a concorrência económica e tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Nas últimas semanas, a administração Trump reforçou a sua supervisão do setor da IA, incluindo a exigência de acesso antecipado aos modelos mais avançados antes da sua implementação pública. Paralelamente, o Congresso está a trabalhar no desenvolvimento de um quadro regulamentar mais uniforme para o setor. As ofertas públicas iniciais da OpenAI e da Anthropic podem alterar o equilíbrio de poder Estas discussões coincidem com os preparativos para o que poderá vir a ser a maior entrada na bolsa de valores dos últimos anos. Tanto a OpenAI como a Anthropic estão a preparar-se para entrar na bolsa, o que poderá traduzir-se em avaliações de vários milhares de milhões de dólares para todo o setor. De acordo com relatos, a ideia da participação estatal foi discutida pelo CEO da OpenAI, Sam Altman, entre outros, que há muito tem apontado a necessidade de criar mecanismos que permitam uma partilha mais ampla dos benefícios decorrentes do desenvolvimento da IA. O que está por trás da ideia de um fundo soberano de IA? Os defensores desta abordagem argumentam que, uma vez que o desenvolvimento da IA depende do conhecimento coletivo, dos dados e das conquistas da sociedade como um todo, uma parte dos lucros gerados deve reverter para os seus cidadãos. O debate público tem vindo a destacar cada vez mais conceitos de fundos soberanos financiados pelo crescimento da IA, assemelhando-se a modelos utilizados no setor das matérias-primas. Propostas semelhantes estão a ser apresentadas tanto por representantes da indústria tecnológica como por alguns políticos, que salientam a necessidade de preparar a economia para o potencial impacto da automatização do mercado de trabalho. O mercado receia uma intervenção estatal crescente Embora as conversações sejam atualmente informais, a notícia em si suscitou um debate intenso entre os investidores. Uma parte do mercado receia que um maior envolvimento do Estado possa conduzir a uma regulamentação mais pesada do setor, à restrição da liberdade operacional das empresas e a uma potencial influência política nas decisões empresariais. Por outro lado, os defensores argumentam que a inteligência artificial poderá tornar-se uma infraestrutura de importância comparável à energia, às telecomunicações ou à indústria da defesa, o que justificaria uma maior presença do Estado neste domínio. Mais perguntas do que respostas, por enquanto Atualmente, não existe qualquer projeto de lei oficial nem um plano de implementação concreto para esta ideia. Tudo o que se sabe é que a administração está a analisar vários cenários relativos ao futuro do setor da IA e formas de distribuir os benefícios do seu crescimento. No entanto, o simples facto de tais discussões estarem a decorrer demonstra que Washington está a afastar-se da visão da inteligência artificial apenas como uma tecnologia inovadora, passando a tratá-la cada vez mais como um ativo estratégico do Estado que poderá revelar-se vital para a futura posição económica dos Estados Unidos.

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