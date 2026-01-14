BitMine pode tornar-se grande compradora de Ethereum Após o Bitcoin ultrapassar os $95.000, a segunda maior criptomoeda, o Ethereum, também se juntou à recuperação, atingindo o seu nível mais alto num mês. Em 15 de janeiro de 2026, os acionistas da BitMine Immersion Technologies, o maior veículo de “participação na Ethereum” discutido publicamente no mundo, liderado pelo renomado estrategista da Fundstrat, Tom Lee (detentor de aproximadamente 3,5% do fornecimento disponível da ETH), vão votar sobre uma emissão massiva de ações destinada a financiar compras adicionais de ETH no mercado. Se os acionistas aprovarem o plano, que Lee defende veementemente, a Ethereum poderá ganhar um grande comprador insensível ao preço, e se a Bitcoin continuar a recuperar-se, essa combinação poderá apoiar uma tentativa de restabelecer uma tendência ascendente. A BitMine Immersion Technologies tem como objetivo acumular 5% de toda a ETH em circulação, o que significa que a empresa ainda precisaria de comprar ETH adicional no valor de mais de $6 mil milhões aos preços atuais. A empresa detém atualmente mais de 4,16 milhões de ETH, adquiridos a um preço médio de cerca de $3.120, e planeia um aumento de 1:10 nas ações autorizadas (de 500 milhões para 5 mil milhões de ações). A empresa argumenta que 2026 deve trazer uma recuperação gradual no preço da Ethereum, com 2027-2028 potencialmente proporcionando ganhos muito mais fortes. Ethereum (D1) Embora uma tendência de alta sustentada não seja garantida, o gráfico está a começar a mostrar sinais mais construtivos para os otimistas. A ETH ultrapassou a média móvel de 50 dias no período diário (linha laranja) e está a aproximar-se de um teste da importante média móvel exponencial de 200 dias (EMA200) (linha vermelha), onde também se encontra atualmente uma linha de tendência nocional. Um movimento acima de US$ 3.500 poderia abrir as portas para um teste de $3.800 no curto prazo, um nível que parece ser a próxima resistência potencial com base na ação recente dos preços. A zona de suporte principal é atualmente a área de $3.100–$3.200, onde vemos a faixa de consolidação pré-rompimento, a última grande vela verde e a EMA de 50 dias. Recentemente, o Standard Chartered também elevou a sua meta de preço de longo prazo para o Ethereum para $40.000 até o final de 2030, enquanto reduziu a sua meta para 2026 de $13.000 para $7.500, ainda implicando uma valorização de mais de 100% em relação aos níveis atuais. Fonte: xStation5

