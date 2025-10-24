Procter & Gamble: Após os resultados financeiros

Principais conclusões A P&G registou um crescimento moderado nas vendas e receitas



A Procter & Gamble é uma gigante americana no setor de bens de consumo de alta rotatividade, com um portfólio de marcas globais. É uma das maiores empresas do setor de consumo e é reconhecida como uma das chamadas Dividend Kings. Os últimos resultados publicados pela empresa antes da sessão de hoje confirmam um crescimento lento, mas estável, nas vendas e nos lucros. As ações da empresa subiram cerca de 2% na sessão de hoje. A P&G registou um crescimento orgânico moderado das vendas de 2% em relação ao ano anterior, com impacto nulo do volume e contribuições positivas tanto dos preços como da estrutura de vendas. Isto indica uma procura estável. O volume de vendas em todo o grupo permaneceu neutro em relação ao ano anterior, e o crescimento das receitas foi impulsionado principalmente pela política de preços e pela variedade de produtos. Isto sugere uma atitude ainda cautelosa entre alguns consumidores, especialmente em categorias mais sensíveis às promoções. Resultados financeiros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2026: A receita total aumentou 3%, para US$ 22,4 mil milhões.

O lucro ajustado por ação subiu 3%, para US$ 1,99.

O lucro “diluído” por ação aumentou 21%, para US$ 1,95, devido ao efeito base do ano anterior.

A margem bruta caiu 50 pontos base em relação ao ano anterior, principalmente devido à estrutura de vendas desfavorável, reinvestimentos na marca e custos mais elevados de tarifas e matérias-primas.

O segmento de beleza cresceu organicamente 6% graças às inovações e às fortes vendas de produtos premium para cabelos e cuidados com a pele. O segmento de barbear aumentou as vendas orgânicas em 3%, e os produtos para bebés beneficiaram-se tanto de uma melhor estrutura de vendas quanto de volumes mais elevados.

No entanto, o panorama das categorias de produtos continua desigual. No cuidado de tecidos, houve um declínio nos volumes, particularmente na Europa. Nos produtos de manutenção doméstica, o crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelos preços, com volumes em declínio. Nos produtos de papel doméstico, houve um declínio, em parte devido a promoções intensivas.

A empresa manteve a disciplina de custos: as despesas com vendas e administrativas gerais como porcentagem da receita caíram 40 pontos base em relação ao ano anterior.

O fluxo de caixa operacional totalizou US$ 5,4 mil milhões, e o índice de fluxo de caixa livre de “Produtividade” atingiu 102%.

O valor total devolvido aos acionistas atingiu US$ 3,8 mil milhões (US$ 2,55 mil milhões em dividendos e US$ 1,25 mil milhões em recompra de ações). Previsões A empresa manteve as suas previsões para o ano inteiro, o que é particularmente importante para os investidores. O crescimento orgânico das vendas deverá atingir 4%, as vendas totais 1-5% e o EPS ajustado também até 4%. A média destas previsões implica um crescimento de cerca de 2%, confirmando um cenário cauteloso, mas estável para o ano fiscal e alinhando-se com os resultados do último trimestre. Os resultados para todo o ano fiscal serão adicionalmente onerados por custos tarifários estimados pela empresa em cerca de 400 milhões de dólares após impostos e preços mais elevados das matérias-primas em cerca de 100 milhões de dólares após impostos. O impacto total destes fatores é de cerca de 19 cêntimos por ação em baixa. Nos próximos trimestres, o fator chave será a recuperação dos volumes, especialmente na Europa e nos produtos de cuidados com tecidos e manutenção doméstica, bem como a eficácia dos reinvestimentos na procura. As previsões mantidas e os impactos cambiais provavelmente favoráveis criam uma certa margem de segurança, mas atingir a faixa superior das previsões exigirá uma melhoria na dinâmica da procura e a continuação das economias operacionais. PG:US (D1) Fonte: xStation5

