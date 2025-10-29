Principais conclusões As acções da Cameco sobem hoje devido ao acordo entre os EUA e a Westinghouse

Os EUA comprometem-se a investir 80 mil milhões de dólares em energia nuclear

A administração Trump comprometeu-se a investir mais de 80 mil milhões de dólares na compra de reactores nucleares da Westinghouse. Os Estados Unidos poderão adquirir uma participação de cerca de 8% no capital da empresa quando forem atingidos determinados limiares de lucro, sendo possível uma oferta pública inicial (IPO) se a avaliação da Westinghouse exceder 30 mil milhões de dólares até 2029. As acções da Cameco subiram 23,4%, atingindo novos máximos históricos, apoiadas pela sua participação de 49% na Westinghouse. Entretanto, as acções australianas de urânio ganharam uma média de 10%, lideradas pela Boss Energy, Peninsula Energy e Alligator Energy. A transação vem juntar-se a uma vaga de catalisadores de alta para o sector nuclear, incluindo o reinício do reator de Three Mile Island pela Microsoft, o investimento de 500 milhões de dólares da Amazon na tecnologia SMR e o corte de 19% na produção da Cameco. Simultaneamente, os problemas operacionais da Paladin e da Boss Energy sublinham a volatilidade atual do mercado do urânio. Governo dos EUA investe no futuro da energia nuclear As acções de urânio subiram acentuadamente na quarta-feira após a notícia de que a administração Trump tinha finalizado um acordo para construir pelo menos 80 mil milhões de dólares em novos reactores nucleares Westinghouse. A iniciativa faz parte de um plano mais amplo para revitalizar a indústria nuclear nacional. O movimento espelha os investimentos de capital do governo anteriores na Intel e na U.S. Steel, com o objetivo de resolver os gargalos de financiamento que paralisaram os projetos, apesar da crescente demanda de eletricidade impulsionada pela IA e pela expansão do data center. Nos termos do acordo, os Estados Unidos actuarão como o principal comprador dos novos reactores, permitindo o início do projeto e a aquisição de componentes de longa duração. A estrutura de investimento poderá, em última análise, conceder ao governo dos EUA uma participação de cerca de 8% na Westinghouse, uma vez atingidos os objectivos de rentabilidade. Está a ser considerada uma IPO se a avaliação da empresa ultrapassar os 30 mil milhões de dólares nos próximos anos. Cameco atinge máximos históricos A Cameco, o segundo maior produtor de urânio do mundo, viu as suas ações subirem mais de 20%, atingindo máximos históricos. A empresa detém uma participação de 49% na Westinghouse, enquanto os restantes 51% são propriedade da Brookfield Asset Management e da Brookfield Renewable Partners. O acordo entre os EUA e a Westinghouse inclui também um acordo de participação nos lucros para os contribuintes quando as receitas excederem 17,5 mil milhões de dólares, bem como a possibilidade de uma OPI se a avaliação da Westinghouse exceder 30 mil milhões de dólares até 2029. Na sequência do anúncio, as ações de urânio cotadas nos EUA registaram uma subida generalizada - Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy e Uranium Royalty Corp ganharam entre 5% e 20% numa única sessão. Fonte: xStation5

