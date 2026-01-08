Principais conclusões Declarações de Trump mexem com o setor: receio sobre dividendos/recompras dá lugar a otimismo com orçamento maior

Ontem, os comentários de Donald Trump provocaram uma verdadeira montanha-russa nas ações do setor de defesa dos EUA. Após uma liquidação inicial, com nomes como Lockheed Martin (LMT.US) e RTX Corp (RTX.US, anteriormente Raytheon) a cair vários pontos percentuais, em resposta às críticas de Trump no Truth Social, as gigantes subiram até 5% ou mais logo após o encerramento do período de negociação à vista. Hoje, os ganhos são generalizados em todo o setor, desde as principais empresas até às menores do setor de defesa. O que aconteceu? Inicialmente, o presidente dos EUA afirmou que não permitiria que as maiores empresas de defesa adotassem políticas de dividendos elevados e recompras de ações dispendiosas, incentivando-as, em vez disso, a investir na construção de instalações de fabrico de armas de última geração.

Os investidores viram esse tipo de intervenção como um risco operacional significativo para as empresas, um potencial impacto no seu modelo de retorno aos acionistas e um sinal de maiores despesas de capital (CapEx) que poderiam pesar nos lucros.

Cerca de uma hora depois, Trump acrescentou que, graças à receita das tarifas comerciais, o orçamento de defesa dos EUA em 2026 deve atingir US$ 1,5 biliões, em vez dos $1 bilião previstos anteriormente.

Esse comentário provocou uma reversão imediata, com as ações de defesa recuperando rapidamente as suas perdas. Anteriormente, Trump também havia apontado a RTX Corp, descrevendo-a como a contratada mais relutante em implementar as sugestões do Departamento de Guerra dos EUA, optando por manter uma política inflacionada de dividendos e recompra. Isso contribuiu para uma pressão adicional de baixa nas ações.

Essas perdas foram agora mais do que revertidas e, antes da abertura dos mercados dos EUA, as ações subiram quase 5%, sendo negociadas a cerca de 194 dólares por ação. Gráfico de ações da RTX Corp (RTX.US) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.