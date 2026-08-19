Apesar das correções pontuais, o preço dos futuros do gás europeu continua a seguir uma clara tendência de subida. O preço apresentado no gráfico situa-se atualmente em cerca de 63 €. Gás Natural (D1) Fonte: xStation5 Do ponto de vista da análise técnica, a zona dos 64 € constitui um nível de preço fundamental a acompanhar. Uma quebra sustentada acima deste nível alteraria a atual estrutura técnica; um dos níveis implícitos na projeção de Fibonacci de 161,8 é uma zona situados aproximadamente 25 % acima do preço atual. Do ponto de vista fundamental, existem vários fatores que, atualmente, apoiam, embora não garantam, novas subidas de preço. A oferta está claramente limitada, embora, apesar das circunstâncias desfavoráveis, não esteja isenta de reações. Fonte: Bloomberg Finance Os níveis estimados de armazenamento caíram abaixo da tendência sazonal máxima, estabelecendo um recorde de vários anos. À data de hoje, as instalações de armazenamento europeias encontram-se ao nível mais baixo dos últimos 10 anos, incluindo o período conturbado de 2022 a 2023. Atualmente, a taxa de enchimento das instalações de armazenamento europeias, de acordo com dados da Bloomberg, situa-se em cerca de ~61%, contra uma média sazonal de ~71%. Fonte: Bloomberg Finance Mais interessante é a situação do transporte marítimo. Apesar do bloqueio do Estreito de Ormuz em fevereiro e do isolamento em relação a produtores-chave como o Catar, a quantidade de gás no mar aumentou várias centenas por cento, atingindo um máximo de vários anos em abril. No entanto, a situação da oferta não é inequívoca. Analisando os dados relativos às importações, o mês de agosto revela uma clara divergência entre a Europa e o resto do mundo. As importações na Índia, no Egito e em Taiwan registaram uma queda entre 5 % e 20 %. Na Europa, principalmente em França, nos Países Baixos e em Espanha, as importações mantêm-se nos níveis de 2025 ou excedem-nos. Do lado da oferta, para além do Catar e de outros países do Golfo Pérsico mencionados anteriormente, todos os produtores de gás natural, tais como a Rússia, a Austrália e os EUA, estão a manter ou a acelerar a produção. É importante referir que os níveis historicamente baixos não foram registados em 2022/2023, mas sim em 2016/2017/2018, quando temperaturas excepcionalmente baixas forçaram um aumento do consumo. Em termos práticos, isto significa que a Europa tem uma hipótese significativa de evitar a escassez ou mesmo um aumento acentuado dos preços em relação aos níveis atuais, mas apenas se as temperaturas médias de inverno se situarem dentro da faixa normal.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.