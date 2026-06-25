📉 EURUSD abaixo dos 1.135

Ao longo do último mês, o par EURUSD registou uma queda de 2,5%, atingindo o nível de 1,135. Vários fatores contribuíram para o fortalecimento do dólar. O mais significativo foi a reunião do FOMC da semana passada, que levou a um aumento substancial das expectativas do mercado relativamente a subidas das taxas de juro do outro lado do Atlântico. A onda de vendas no mercado bolsista, impulsionada pelo setor dos semicondutores, e a divulgação de dados do PMI relativamente positivos para junho foram também fatores significativos. Às 14h30, aguardamos aquele que será talvez o dado macroeconómico mais importante da semana – a inflação do PCE dos EUA relativa a maio. Por que razão isto tem tanta importância para os mercados? À medida que a situação no Médio Oriente se acalmou um pouco, os investidores podem voltar a concentrar-se plenamente nos principais dados macroeconómicos. Informações inovadoras continuam a ter um potencial significativo para desencadear elevada volatilidade nos mercados. No entanto, o limiar para tais «avanços» está definido a um nível muito mais elevado do que nas primeiras semanas do conflito. O mercado espera ações concretas e está a acompanhar meticulosamente se o tráfego no Estreito de Ormuz será, de facto, restabelecido a um estado próximo da normalidade. Na sequência da última reunião do FOMC, as expectativas quanto a subidas das taxas de juro aumentaram acentuadamente. O «Dot Plot» que acompanha a última decisão revelou que até metade dos decisores considera que um aumento das taxas de juro antes do final do ano constitui a linha de ação mais racional do ponto de vista das necessidades atuais. Um em cada três membros do comité prevê dois ou mais aumentos. Gráfico 1: Variação no «Dot Plot» do FOMC [junho vs. março] (2026) Fonte: FOMC, 25.06.2026 Atualmente, o mercado precifica aproximadamente 40 pontos base de subidas das taxas de juro antes do final do ano (menos de duas subidas completas). Isto representa uma alteração muito significativa em comparação com a situação anterior à reunião, quando nem sequer uma subida estava totalmente precificada. Este poderá ser o último mês em que os preços muito elevados do petróleo se refletirão de forma tão acentuada no índice de inflação global. Por conseguinte, se o valor da inflação subjacente não revelar um claro alastramento da inflação a outros setores, os investidores receberão um sinal claro para limitar as apostas em subidas das taxas de juro. O indicador PCE — embora com atraso — é o preferido pela Reserva Federal na tomada de decisões relativas à política monetária. Este indicador é publicado com um atraso de mais de duas semanas em relação ao indicador IPC. No entanto, reveste-se de imenso valor para os mercados. É com base nos dados do PCE que são tomadas as decisões relativas ao ajustamento dos níveis das taxas de juro. Além disso, a par dos dados de inflação do PCE, serão divulgados relatórios relativos a: o PIB do 1.º trimestre (revisão),

as encomendas de bens duradouros em maio,

o rendimento e as despesas dos consumidores em maio,

o número de novos pedidos de subsídio de desemprego. Quais são as expectativas do mercado? O consenso aponta para: um aumento do índice geral para 4,1% em termos homólogos (3,8% em abril);

um aumento do índice geral para 0,4% em termos mensais (0,4% em abril);

um aumento do índice subjacente para 3,4% em termos homólogos (3,3% em abril);

um aumento do índice subjacente para 0,3% em termos mensais (0,2% em abril). Os mercados irão centrar-se principalmente no índice subjacente, que exclui os componentes mais voláteis — alimentos e energia —, proporcionando uma imagem mais fiável da pressão sobre os preços profundamente enraizada. Uma descida neste indicador poderá condicionar a menor propensão do FOMC para apertar a política monetária. Atualmente, o mercado precifica uma probabilidade de aproximadamente 45% de dois aumentos das taxas de juro antes do final do ano — caso o valor do indicador subjacente seja significativamente inferior ao consenso, podemos esperar uma reavaliação mais dovish a este respeito e, consequentemente, um enfraquecimento do dólar. — Michał Jóźwiak, Analista de Mercados Financeiros da XTB

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