📉EURUSD cai antes do CPI dos EUA

💵 CPI EUA às 13:30, espera-se aumento de volatilidade do dólar

O relatório de hoje sobre a inflação dos preços no consumidor dos E.U.A. (CPI), que será divulgado às 13:30 BST, será a leitura macro mais importante da semana, lançando mais luz sobre se os dados realmente muito sólidos dos E.U.A. observados recentemente se traduzirão numa leitura mais elevada da inflação e colocarão mais pressão sobre a comunicação “dovish” da Reserva Federal. Wall Street está a negociar perto de máximos históricos antes do relatório, e os touros não se assustaram com o fortalecimento do dólar e os rendimentos a 10 anos, que subiram para 4,09%, saltando quase 46 pontos base dos mínimos de setembro.

Um relatório muito acima das previsões poderia fortalecer seriamente o dólar e levar a outra onda de aumento dos rendimentos, dando direito a, no máximo, um corte de taxas este ano. Em contraste, um CPI abaixo ou em linha com as previsões poderia tranquilizar o mercado de que a Fed não será forçada a alterar as suas comunicações (pelo menos nesta fase) e que as pressões sobre os preços na economia estão a diminuir. Será a Fed forçada a recuar no seu anúncio de um “ciclo agressivo” de cortes?

O que esperar do relatório de hoje?

Prevê-se que a inflação do CPI desça para 2,3% em relação ao nível anterior de 2,5% em relação ao ano anterior. Prevê-se que os custos mais baixos da energia sejam os principais responsáveis pela descida

Numa base mensal, espera-se que a leitura seja de 0,1% m/m, contra um aumento anterior de 0,2% m/m

A inflação subjacente, que é mais crucial do ponto de vista da Fed, deverá manter-se em 3,2% A/A, em linha com a leitura anterior

Numa base mensal, espera-se que o crescimento seja de 0,2% m/m, ligeiramente inferior à leitura anterior de 0,3% m/m. Um crescimento de 0,2% m/m é compatível com a consecução do objetivo de inflação dentro do prazo previsto

É de salientar que a descida dos preços dos automóveis abrandou claramente nos últimos tempos, pelo que o impacto dos seus preços deverá ser marginal. Nas últimas leituras, os preços dos automóveis e das peças tiveram um impacto significativo na contenção da inflação

A inflação das rendas e o aumento dos preços dos hotéis continuarão a ser um dos principais factores de inflação

O aumento dos salários é também um fator que aponta para a manutenção de uma inflação de base elevada





Os preços dos combustíveis baixaram consideravelmente, o que deverá conduzir a uma inflação mais baixa. O subíndice de preços do sector dos serviços manteve-se relativamente inalterado nas últimas leituras. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



A descida dos preços dos automóveis abrandou claramente. Embora a desinflação numa base anual seja evidente, um aumento mensal dos preços não está fora de questão. Este facto aponta para a continuação da pressão sobre os preços subjacentes. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB



A inflação das rendas recuperou recentemente, embora o indicador avançado de 18 meses sob a forma de preços Case Shiller tenha indicado que a inflação das rendas deverá continuar a diminuir durante mais alguns meses. A inflação das rendas é um dos principais factores da inflação global e da inflação subjacente. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Porque é que a inflação é importante para a Fed?

As recentes declarações dos membros da Reserva Federal sugerem que, apesar da recente subida dos preços do petróleo e dos fortes dados do mercado de trabalho, o consenso na Reserva Federal é que as pressões sobre os preços estão, no entanto, sob controlo e ainda no bom caminho para atingir o objetivo de 2%.Â

Por outro lado, as actas de ontem mostraram que a decisão de cortar 50 pontos de base em setembro não era óbvia, o que faz com que um relatório potencialmente mais elevado do que o previsto possa, na opinião dos mercados, quase excluir a perspetiva de cortes superiores a 25 pontos de base este ano.

Dados ainda mais fortes do mercado de trabalho, dos salários ou do PIB não são um “garante” de uma inflação mais elevada, uma vez que a afetação de capital preferida pelos consumidores pode ter mudado (reconstituição das poupanças das famílias, ainda relativamente baixas, na sequência da vaga de inflação)

EURUSD (D1)

O par enfraqueceu e caiu abaixo do apoio chave de longo prazo no nível EMA200, perto de 1,095. Por outro lado, no entanto, o RSI mostra um nível recorde de sobre-venda, e nos últimos trimestres, o eurodólar tem repetidamente caído abaixo da média exponencial de 200 sessões, em resposta à indecisão do mercado. No entanto, a formação de pico duplo parece preocupante sobre o par, especialmente no contexto das recentes publicações fracas da zona euro.

