📉EURUSD desvaloriza 0,15% antes da FOMC

🏦Mercados esperam o primeiro corte de 2025 Às 19h00 BST, a Reserva Federal anunciará a sua decisão sobre as taxas de juro dos EUA. Durante semanas, o mercado esteve alinhado com um corte de 25 pontos base — o primeiro desde a última redução de 4,75% para 4,5% em dezembro de 2024. As especulações sobre um potencial «corte jumbo» de 50 pontos base também aumentam a cada minuto, embora mesmo tal medida possa ser interpretada como um sinal potencialmente hawkish para os últimos meses do mandato de Powell. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Os rendimentos das obrigações entraram claramente em modo defensivo, apontando para expectativas muito fortes de um regresso aos cortes das taxas nos EUA. Excluindo a queda acentuada após o Dia da Libertação, as obrigações a 10 anos dos EUA estão no seu nível mais baixo desde novembro de 2024. Fonte: XTB Research, dados da Bloomberg O que esperar do FOMC de hoje: É provável que a Fed reduza as taxas em 25 pontos base para a faixa de 4,00-4,25% pela primeira vez desde dezembro de 2024 . O corte viria em resposta a uma série de dados mais fracos do mercado de trabalho que exigem um reajuste da política monetária para evitar o aumento do desemprego em meio à elevada incerteza empresarial.

. O corte viria em resposta a uma série de dados mais fracos do mercado de trabalho que exigem um reajuste da política monetária para evitar o aumento do desemprego em meio à elevada incerteza empresarial. Espera-se também que o FOMC de setembro revele divisões cada vez mais profundas dentro do Fed. O novo nomeado de Donald Trump para o Conselho de Governadores, Stephen Miran, deverá apoiar um «corte jumbo» de 50 pontos base, refletindo a agenda económica do presidente. Entretanto, Jeffrey Schmid, do Kansas, manifestou o seu apoio à manutenção das taxas inalteradas, citando o elevado crescimento dos preços dos alimentos, que poderá influenciar fortemente as expectativas de inflação entre os consumidores de rendimentos baixos e médios. A primeira ruptura do consenso em anos ocorreu na última reunião, quando Michelle Bowman e Christopher Waller votaram a favor de um corte.

A declaração oficial sobre a política monetária deve reconhecer os riscos crescentes do emprego. A frase atual «as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas» provavelmente dará lugar a uma menção ao crescimento mais lento do emprego. Por outro lado, as referências à «inflação um pouco elevada» e ao «baixo desemprego» devem permanecer inalteradas, com o Fed a permanecer atento aos riscos em ambos os lados do seu mandato.

Por outro lado, as referências à «inflação um pouco elevada» e ao «baixo desemprego» devem permanecer inalteradas, com o Fed a permanecer atento aos riscos em ambos os lados do seu mandato. Juntamente com a decisão sobre as taxas, o Fed também divulgará previsões atualizadas para as principais variáveis macroeconómicas. O consenso aponta para uma revisão em alta da inflação PCE subjacente de 3% para 3,1%, mantendo inalteradas as previsões para o PIB (1,4%) e o desemprego (4,5%) para 2025.

O consenso aponta para uma revisão em alta da inflação PCE subjacente de 3% para 3,1%, mantendo inalteradas as previsões para o PIB (1,4%) e o desemprego (4,5%) para 2025. Apesar das expectativas dovish do mercado, o corte de setembro poderá assumir um tom hawkish, destacando o objetivo distante da estabilidade dos preços e o desemprego ainda historicamente baixo. Se Powell não enfatizar a fraqueza do mercado de trabalho mais do que fez em Jackson Hole (ou seja, o risco de que o crescimento mais lento do emprego possa rapidamente transformar-se numa crise sob um choque externo) e se a inflação for enquadrada como ainda em alta, em vez de um problema transitório, então mesmo um corte de 50 pontos base poderá ser visto como um seguro preventivo para os próximos meses. A inflação do IPC subiu em agosto, em linha com as expectativas, impulsionada em grande parte pelo crescimento dos preços dos serviços não relacionados com as tarifas. Fonte: XTB Research, dados da Macrobond Os dados de vendas a retalho de ontem ficaram muito acima das expectativas (0,6% m/m contra 0,1% previsto), apontando para uma resiliência surpreendente dos consumidores, apesar da clara queda na procura de mão de obra e da tendência geral de «menos contratações, mais despedimentos». O aumento das vendas abrangeu uma ampla gama de setores, apesar dos aumentos de preços pós-tarifários, o que deve suscitar cautela entre os membros mais hawkish da Fed. Fonte: XTB Research, dados Macrobond De acordo com a Bloomberg Economics, espera-se que o gráfico de pontos de setembro mude para baixo, embora mantendo inalterada a mediana dos cortes para 2025 (mais 50 pb, taxa de 3,75%). Dos 19 membros do FOMC, espera-se que 12 apoiem novos cortes (1 corte: 9 votos, 2 cortes: 2 votos, 4 cortes: 1 voto — Miran). O gráfico mostra o último gráfico de pontos do FOMC com os preços atuais dos futuros (cinza). Fonte: Bloomberg USDIDX (H1) O dólar continua fraco, com quedas a acelerarem nos últimos dias. Os mercados esperam uma reviravolta da Fed e um retorno à flexibilização monetária nas próximas reuniões, a partir de hoje. O dólar está atualmente a recuperar 0,16%, mas isso é uma reação à queda de 0,75% de ontem e ao suporte acima de 91,1000 pontos. Deve-se esperar uma volatilidade elevada após a decisão de hoje e durante a conferência de imprensa, sendo o tom da conferência de imprensa fundamental para a continuação ou reversão da tendência atual.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.