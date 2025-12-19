US Open: Wall Street encaminha-se para fechar a semana com nota positiva

A abertura da última sexta-feira antes das férias está ocorrendo em um ambiente extremamente positivo, com os principais índices de Wall Street registrando ganhos claros. O S&P 500 está oscilando em torno de 6800 pontos, com alta de cerca de 0,7%, enquanto o Nasdaq está subindo 1%, refletindo um retorno gradual do apetite pelo risco após as recentes flutuações do mercado. Os ganhos são generalizados, sem sinais de pânico ou reversões acentuadas, sugerindo que os investidores estão cada vez mais a aceitar o novo panorama «pós-Fed» das taxas de juro e da inflação e a habituar-se lentamente à atual volatilidade do mercado. A poeira está a assentar após a recente reunião da Fed e uma série de divulgações de dados macroeconómicos, incluindo uma leitura da inflação inferior ao esperado.

Esses desenvolvimentos reforçaram a narrativa de possíveis cortes nas taxas de juros em 2026, e o foco do mercado agora está mudando da política monetária para os fundamentos corporativos e as perspectivas de lucros. Ao mesmo tempo, a volatilidade relacionada aos vencimentos recordes de derivativos de hoje permanece sob controle, apoiando ainda mais uma sessão estável e ordenada e aumentando a sensação de segurança dos investidores antes do feriado.

Fonte: xStation5

Fonte: xStation5

Os futuros do S&P 500 (US500) estão a subir acentuadamente após uma quebra dinâmica após vários dias de consolidação e uma correção anterior, indicando um retorno dos compradores ao mercado. Os preços subiram acima das médias móveis EMA de 25, 50 e 100 períodos, que estão a começar a subir, fornecendo um suporte sólido para o atual movimento ascendente e fortalecendo a vantagem dos compradores. O indicador RSI está a mover-se para níveis mais altos, mantendo-se abaixo da zona clássica de sobrecompra, sugerindo que o mercado ainda tem espaço para ganhos adicionais sem sobreaquecimento. Após uma série de mínimos locais, o mercado está a formar mínimos progressivamente mais altos, e uma quebra acima dos máximos locais recentes abre caminho para testar níveis de resistência adicionais em torno dos máximos desta semana.

Notícias das empresas

As ações da CoreWeave (CRWV.US) subiram mais de 10% na sessão de hoje, após o Citi retomar a sua recomendação de “compra”, destacando o alto risco, mas apontando para uma procura muito forte e boa visibilidade da capacidade computacional disponível. Embora o banco tenha reduzido o preço-alvo de mais de US$ 190 para US$ 135, ele enfatizou que a capacidade está efetivamente esgotada até 2026, com discussões com clientes já se estendendo até 2027. Analistas acreditam que atrasos de curto prazo não alteram a perspectiva positiva, e o crescimento da empresa deve acelerar em 2026.

As ações da Palo Alto Networks (PANW.US) estão a subir depois de a empresa ter anunciado uma parceria alargada com a Google Cloud em resposta a um número crescente de ciberataques direcionados a sistemas de inteligência artificial e infraestrutura em nuvem. De acordo com o último relatório da Palo Alto, quase todas as empresas inquiridas sofreram pelo menos um ataque aos seus ambientes de IA no último ano, e mais de quatro em cada dez organizações relataram um aumento notável nas ameaças direcionadas a APIs.

A nova parceria visa fornecer segurança de ponta a ponta para soluções de IA em todas as etapas, desde o desenvolvimento de software até a operação no Google Cloud. As ações da Nike (NKE.US) caíram cerca de 10% na sessão de hoje, apesar de terem superado as expectativas do mercado em relação à receita e aos lucros no segundo trimestre fiscal. A reação dos investidores mostra que os lucros de curto prazo estão a perder importância, enquanto as principais preocupações se concentram na redução das margens, na fraqueza na China e na falta de uma história de recuperação credível.

As vendas foram mantidas principalmente por meio do retorno aos canais de atacado, mas isso ocorreu à custa da lucratividade. A margem bruta caiu drasticamente para 40,6%, pressionada por tarifas e promoções agressivas destinadas a reduzir os stocks. A China teve um desempenho particularmente ruim, com quedas de dois dígitos nas vendas e pressão contínua sobre os lucros.

As ações da NANO Nuclear Energy (NNE.US) subiram cerca de 2% hoje, após o anúncio dos resultados e de um plano para acelerar os trabalhos no reator KRONOS MMR. A empresa tem uma forte posição de caixa e a administração planeia apresentar em breve um pedido de licença de construção, enquanto continua os procedimentos de licenciamento.