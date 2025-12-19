As megacaps tecnológicas lideram a recuperação O setor tecnológico assumiu novamente a liderança em Wall Street, elevando os futuros do Nasdaq 100 em mais de 1%. Os participantes do mercado estão a reagir com otimismo às notícias de que um consórcio liderado pela Oracle Corp. está a avançar com a aquisição da TikTok. O sentimento é ainda mais reforçado pelo impulso contínuo da Micron Technology e da Nvidia Corp., com esta última a liderar a recuperação entre as megacaps tecnológicas. A apoiar esta trajetória ascendente está uma enxurrada quase recorde de capital nos mercados acionistas dos EUA. De acordo com dados de fluxo de fundos, as ações dos EUA registraram entradas de aproximadamente US$ 78 bilhões na semana encerrada em 17 de dezembro, a entrada semanal de capital mais significativa em um ano e uma das maiores já registradas. Notavelmente, as ações de tecnologia registraram entradas líquidas positivas pela primeira vez em três semanas. O fator triplo witching A dinâmica do mercado hoje é ainda mais amplificada pelo “triplo witching”, o vencimento trimestral de opções de ações, opções de índices e contratos futuros. Analistas estimam que cerca de US$ 7,1 trilhões em posições em aberto nominais estão prestes a vencer, um evento mecânico que muitas vezes provoca um volume elevado e oscilações significativas nos preços. Além dos aspectos técnicos imediatos, os investidores estão cada vez mais focados no “rally de Santa Claus”, um fenómeno estatístico em que os mercados tendem a subir na última quinzena do ano. Dados históricos indicam que, desde 1928, o S&P 500 avançou 75% das vezes durante esse período específico. Estrategistas de instituições financeiras líderes, incluindo a Goldman Sachs, sugerem que, apesar da volatilidade recente, os fundamentos subjacentes para uma recuperação no final do ano permanecem robustos. Perspetiva técnica: a testar novos máximos O US100 avançou 1% hoje, aproveitando os ganhos estabelecidos durante a sessão de quinta-feira. Após a recente renovação do contrato, o índice está atualmente a testar o nível de 25.500. Um movimento sustentado acima desse limite marcaria uma nova alta semanal e empurraria o retorno mensal para território positivo, revertendo o sentimento de nervosismo observado no início de dezembro. US100 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.