EURUSD em alta após o discurso de Powell! 💶📈

Principais conclusões Powell destacou o aperto no mercado de trabalho

O risco de inflação e tarifas permanece tangível

Não há política sem riscos, afirma Powell

O presidente do Fed e do FOMC, Jerome Powell, em seu discurso em 14 de outubro, apontou para o aperto no mercado de trabalho e a deterioração das perspectivas de negócios, enfatizando que, nessas condições, uma mudança na política monetária para uma postura mais “neutra” era justificada para evitar tensões desnecessárias na economia e no sistema financeiro. Powell observou que, atualmente, «não existe uma política isenta de riscos» — em vez disso, há uma série de cenários possíveis cujas probabilidades mudam dependendo dos dados recebidos e dos sinais da economia. Ele também acrescentou que, apesar da pressão perceptível no mercado de trabalho, o risco de inflação persistente e o impacto das tarifas e taxas comerciais sobre os preços continuam a ser um desafio real para a política monetária. No discurso de Jerome Powell, também foram mencionados os seguintes pontos: A direção futura da política monetária é moldada por dados e avaliações de risco.

Antes da paralisação do governo dos EUA, os dados indicavam que o crescimento económico poderia ser mais forte do que o previsto.

Atualmente, não existe uma abordagem totalmente “livre de riscos” para a política monetária.

Os dados disponíveis sugerem que o estado atual da economia é semelhante ao de setembro.

Houve um aumento nos riscos de desaceleração para o mercado de trabalho dos EUA.

Os riscos crescentes para o mercado de trabalho justificaram o corte das taxas de juro em setembro.

Os dados existentes indicam que as tarifas contribuem para o aumento da pressão sobre os preços.

Os dados mais recentes sugerem um ambiente de emprego caracterizado por baixos níveis de emprego e despedimentos.

O banco central dos EUA tem acesso a fontes de dados adicionais além das fornecidas pelo governo.

O fim da contração do balanço pode estar a aproximar-se «nos próximos meses».

Há sinais de que alguns segmentos dos mercados monetários estão a passar por condições mais restritivas.

Há margem para a Reserva Federal ser mais «flexível» em relação ao tamanho do seu balanço.

O atual conjunto de ferramentas de política da Reserva Federal está a funcionar de forma eficaz.

Retirar a capacidade da Reserva Federal de pagar juros complicaria significativamente o controlo das taxas de juro.

As perdas incorridas pela Reserva Federal não afetam a política monetária e espera-se que os lucros acabem por regressar.

Os responsáveis da Reserva Federal irão discutir a composição do balanço.

O Federal Reserve continua a ter como objetivo um balanço composto exclusivamente por títulos do Tesouro a longo prazo.

Interromper a expansão do balanço mais cedo teria um impacto mínimo.

O balanço continua a ser uma ferramenta fundamental da política monetária. O discurso de Powell teve um tom equilibrado, mas os mercados o interpretaram como dovish. O foco na situação do mercado de trabalho e nos riscos crescentes no ambiente económico pode sugerir que o Fed está atualmente mais preocupado com a condição da economia do que com a inflação em si. Essa ênfase é interpretada como um sinal de que as autoridades monetárias podem estar inclinadas a reduções mais rápidas nas taxas de juros. Os contratos nos principais índices dos EUA estão a subir após o discurso do presidente do Fed, e o dólar está a enfraquecer. EURUSD (H1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.