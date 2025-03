EURUSD: O sucesso de Merz ofuscado pelas conversações Trump-Putin

O EUR/USD desceu abaixo de 1,09, apesar da Alemanha ter aprovado um novo fundo de 546 mil milhões de euros para despesas de defesa e infra-estruturas.

O sucesso do projeto de Friedrich Merz abre caminho a uma maior flexibilização das rigorosas regras da política orçamental alemã. Depois de chegar a um compromisso com os Verdes alemães, o projeto de lei foi apoiado por 513 dos 733 deputados do Bundestag, garantindo a maioria de dois terços necessária para alterar a Constituição. A legislação isentará as despesas com a defesa das restrições orçamentais, permitindo à Alemanha aumentar significativamente as suas capacidades militares.

No entanto, o evento é ensombrado pela incerteza em torno das conversações em curso entre Trump e Putin. A Bloomberg, citando fontes “próximas do assunto”, informa que Vladimir Putin está a exigir a suspensão do fornecimento de armas à Ucrânia. A suspensão da ajuda dos EUA é considerada um pré-requisito para que o presidente russo concorde com um cessar-fogo de 30 dias.

