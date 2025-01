📉EURUSD pressionado antes das minutas da Fed

EURUSD recua antes da publicação das minutas da FOMC🗽

Embora a Fed tenha cortado as taxas na sua reunião de dezembro, a decisão foi vista como hawkish. A Fed reduziu as expectativas para cortes futuros, indicando que as taxas só serão reduzidas duas vezes em 2025. Ao mesmo tempo, porém, é importante notar a atual situação nos EUA antes da tomada de posse de Trump. O Presidente eleito indicou, num discurso recente, que as taxas de juro estão demasiado elevadas. Por sua vez, Michael Barr, vice-presidente da Fed para a supervisão, demitiu-se do seu lugar no Conselho de Governadores, o que poderia teoricamente abrir caminho a uma abordagem regulamentar menos rigorosa.

Corte hawkish em dezembro de 2024

A Fed decidiu cortar em dezembro, e apenas Beth Hammack, da Fed de Cleveland, decidiu votar a favor da manutenção das taxas inalteradas. Por outro lado, o próprio gráfico de pontos para 2024 sugeria até 4 votos a favor da manutenção das taxas. Assim, é de esperar que 3 membros influenciados pelas discussões decidam seguir o consenso. No entanto, os próprios membros da Fed prevêem um número limitado de reduções este ano, o que acabou por influenciar a subida bastante acentuada dos rendimentos nas últimas semanas. A Fed também aumentou claramente as expectativas de inflação para 2025, o que sugere uma menor vontade de efetuar cortes. Ainda assim, a Fed não sabe exatamente como as tarifas poderão afetar a inflação, uma vez que as futuras políticas de Trump permanecem desconhecidas.

A Fed aumentou claramente as expectativas para as taxas de juro em 2025. Por sua vez, a trajetória implícita nos contratos de taxas de juro sugere que os cortes terminarão mais cedo do que o previsto. A subida dos rendimentos de longo prazo nas últimas semanas foi, de facto, muito grande. Fonte: Bloomberg FInance LP, XTB

O que se pode esperar então das minutas?

Muito provavelmente, a maioria dos membros manifestará preocupação com a retoma da inflação

Uma grande parte dos membros pode indicar que a inflação se tornou incerta devido à incerteza política de Trump

A incerteza irá muito provavelmente levar os membros do FOMC a adotar uma abordagem mais cautelosa

A incerteza apoia o dólar

Os meios de comunicação social e as fontes dos Estados Unidos dão notícias bastante contraditórias. O Washington Post noticiou que a equipa de Trump iria adotar um rumo ligeiramente mais suave em matéria de tarifas.

No entanto, Trump rapidamente “descartou” a validade desta informação, e os relatórios de hoje da CNN abrem caminho para o cenário oposto, em que Trump está a considerar a imposição de um estado de emergência para lhe permitir introduzir uma nova política tarifária, rapidamente após 20 de janeiro

Os mercados não gostam de incertezas, pelo que a falta de sinais claros e de transparência sobre a futura política da Casa Branca está a pressionar os activos de risco, especialmente as acções tecnológicas, e a favorecer o dólar americano

As taxas de rendibilidade das obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos estão a rondar os 4,7%, o que “pesa” ainda mais no sentimento do mercado bolsista e favorece o dólar, face a outras moedas

Christopher Waller, da Reserva Federal, assinalou que o impacto a curto e a longo prazo do aumento das tarifas sobre a inflação e a economia é incerto. Também assinalou que não espera aumentos drásticos das tarifas

Waller afirmou que a inflação está invariavelmente no bom caminho para atingir o objetivo de 2% e espera novos cortes nas taxas em 2025

A Fed poderá adiar decisões sobre cortes nas taxas até à segunda metade do ano, altura em que o impacto e a nova política comercial de Trump serão muito mais claros

EURUSD (H1, D1)

A procura por ativos de refúgio, combinada com os fracos dados macroeconómicos da economia europeia, está a pesar sobre o sentimento do par EURUSD, onde a diferença de rendimentos (yields) e a força das duas economias podem levar o par à paridade em 2025. Os rendimentos das obrigações a 10 anos subiram recentemente para 4,7%, um nível já superior às taxas de juro de curto prazo. Na perspetiva do último mês, a curva de prazos mudou de forma e agora os rendimentos de longo prazo são claramente superiores às taxas de curto prazo. Os rendimentos a 10 anos já são mais elevados do que as taxas de juro atuais, mesmo com a expectativa de novos cortes.

Se as minutas da Fed mostrarem efetivamente que muitos membros não quiseram votar a favor de cortes e que a abordagem futura será mais cautelosa, não se pode excluir uma nova subida dos rendimentos, o que poderá levar a uma nova subida do EURUSD. Ao mesmo tempo, porém, os rendimentos já são extremamente elevados para a atual situação monetária. Será necessário um maior impulso para que o EURUSD caia para a paridade. Ao mesmo tempo, no caso de uma correção ascendente, o movimento deve ser limitado pela linha de tendência descendente, que atualmente corre ligeiramente acima do nível 1,04.



Fonte: xStation5

O par EURUSD está hoje novamente a testar mínimos de novembro de 2022.

Fonte: xStation5





Fonte: xStation5

