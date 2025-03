EURUSD quebra os 1.04 antes do PCE

O que esperar em relação à inflação❓

O índice de preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE),o indicador de inflação preferido da Fed, será o mais aguardado no calendário macroeconómico de hoje. A principal diferença entre o IPC e o PCE é que este último abrange uma gama mais ampla de bens e serviços, bem como pagamentos indirectos como os cuidados de saúde pagos pelo empregador.

Embora os mercados estejam, de um modo geral, à espera de um aumento na variação mensal (mensal) do PCE (em linha com a dinâmica mais recente do IPC), os sinais dos níveis de consumo pessoal podem apaziguar a posição hawkish da Reserva Federal relativamente a novos cortes. Prevê-se que as despesas de consumo aumentem 0,1%, em comparação com a subida de 0,7% em dezembro de 2024. Isto, acompanhado por um aumento das poupanças e por um abrandamento esperado do crescimento dos salários, pode resultar em maiores expectativas de cortes nas taxas, embora os receios de inflação dos consumidores tenham potencial para superar o posicionamento do mercado nesta matéria.

O que esperar do próximo relatório?

É provável que o PCE core aumente para 0,27% (de 0,16% em dezembro)

Impulsionada pela reposição de preços no alojamento, serviços recreativos e bens não duradouros

A inflação subjacente anual do PCE deverá diminuir para 2,6% (de 2,8% em dezembro)

O PCE de dezembro subiu consideravelmente de perto do objetivo para 2,6%, enquanto a leitura core permaneceu bastante estável, mantendo-se em 2,8% pelo terceiro mês consecutivo. Fonte: xStation5

Principais factores de inflação no mês passado

Para além da inflação de habitação, a leitura elevada do IPC do mês passado foi impulsionada principalmente pelos preços dos alimentos e da energia, o que justifica a queda esperada na leitura menos volátil do core PCE YoY. No entanto, o que provavelmente contribuirá para o índice são os preços dos serviços recreativos e dos bens duradouros, bem como uma reposição geral dos preços no início do ano, mais elevada do que o esperado devido às elevadas expectativas de inflação.

Todas as principais categorias do IPC pesaram sobre os preços na leitura do IPC de janeiro. Fonte: xStation5

As expectativas inflacionistas continuam a subir

O último relatório sobre as expectativas inflacionárias da Universidade de Michigan assustou os mercados, juntamente com uma leitura bastante sombria do PMI. Após o salto anterior nas expectativas de longo prazo para 3,5%, as expectativas de um ano seguiram, subindo para 4,3% devido ao medo das consequências das políticas comerciais de Trump.

Fonte: xStation5

Não se espera que a Fed corte as taxas no primeiro semestre de 2025, pois o efeito das tarifas de Trump pode desencadear um retorno das pressões nos preços na economia dos EUA, conforme refletido pelos receios dos consumidores. Fonte: xStation5

EURUSD está a recuperar lentamente da queda de ontem, causada pela recuperação do dólar no anúncio das tarifas. Uma queda significativa nos gastos dos consumidores pode reduzir a diferença entre as expectativas de corte para a Fed e o BCE este ano, motivando uma maior valorização do euro. Fonte: xStation5