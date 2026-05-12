Principais conclusões O consenso aponta para que a taxa de inflação global atinja o seu nível mais elevado desde 2023.



No entanto, a atenção centra-se principalmente na inflação subjacente.



O mercado atribui uma probabilidade de cerca de 30 % a um aumento das taxas de juro nos EUA antes do final do ano.



O dólar está a valorizar-se, à medida que os investidores se afastam dos ativos de risco.

A publicação do índice de inflação do IPC dos EUA referente a abril está prevista para hoje (13h30). O consenso aponta para um aumento significativo do índice global (para cerca de 3,7 %, o nível mais elevado desde setembro de 2023) e para um aumento modesto do índice subjacente (para 2,7 %). Os mercados irão centrar-se principalmente neste último, que exclui os componentes mais voláteis, alimentos e energia, proporcionando uma imagem mais fiável das pressões de preços profundamente enraizadas. Um aumento neste indicador poderá tornar o FOMC mais inclinado a endurecer a política monetária. Atualmente, o mercado está a precificar uma probabilidade de aproximadamente 30% de um aumento das taxas de juro antes do final do ano, caso o indicador subjacente se situe significativamente acima do consenso, podemos esperar uma reavaliação de postura mais restritiva e, consequentemente, um dólar mais forte. Figura 1: Projeção das taxas de juro do FOMC (2026 - 2027) Fonte: Bloomberg Deve ter-se em conta, no entanto, que o consumidor médio percebe a pressão inflacionista não em termos subjacentes, mas sim em termos nominais, com uma ênfase desproporcionalmente grande nos preços dos combustíveis e dos alimentos. Um aumento do índice global acima do nível esperado (3,7 %) deverá, por conseguinte, constituir também um sinal de alta para o dólar. Embora isto, por si só, não deva constituir um argumento para o aumento das taxas de juro, uma vez que é, por natureza, amplamente considerado como temporário, poderá contribuir para um aumento das expectativas de inflação, o que será certamente muito importante para o Comité. Tal poderá, por sua vez, conduzir a um maior crescimento salarial e ao aumento do consumo no futuro, criando os chamados efeitos de segunda ordem. Figura 2: Inflação medida pelo IPC e pelo PCE nos EUA (2000 - 2026) Fonte: XTB Research No mês passado, a maior parte do aumento do índice numa base mensal foi impulsionada pelas tarifas aéreas, que registaram uma subida acentuada devido ao aumento significativo dos preços dos combustíveis, estes representam 20% a 30% dos custos operacionais e mais de metade dos custos variáveis. Os cartões de memória e as CPUs também devem ser tidos em conta, uma vez que os seus custos de produção aumentaram significativamente devido ao conflito em curso entre os EUA e o Irão. Além disso, devido a ajustamentos metodológicos, deveremos assistir a um aumento notável nos custos de arrendamento, que têm sido consistentemente subestimados nos últimos meses devido às perturbações resultantes da mais longa paralisação governamental da história. Um aumento modesto da inflação subjacente (cerca de 0,3% em termos mensais) já está, portanto, descontado pelos mercados e não deverá suscitar grandes preocupações. Figura 3: Principais fatores que contribuem para a variação mensal do IPC dos EUA (2023 - 2026) Fonte: XTB Research O dólar está a valorizar-se antes da divulgação dos dados, embora seja difícil atribuir esta evolução à especulação em torno dos números da inflação de abril. A moeda norte-americana é sustentada por um clima de aversão ao risco decorrente do impasse nas negociações entre os EUA e o Irão. Assistimos a um novo aumento dos preços das matérias-primas energéticas e a uma reavaliação mais restritiva das taxas de juro nas principais economias. Este contexto favorece as moedas consideradas refúgios seguros e as moedas dos exportadores líquidos de energia, sendo que o dólar se enquadra em ambas as categorias. Figura 4: EUR/USD (04/05 - 12/05) Fonte: xStation5

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