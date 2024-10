➡️EURUSD segue flat antes da decisão do BCE

⚡Investidores aguardam pela decisão das taxas de juro do BCE às 13h15 Os mercados estão à espera da decisão do BCE sobre as taxas de juro, apesar de se esperar novamente uma redução dos juros, o foco dos investidores deslocar-se-á para os discursos de Lagarde. Expectativas do mercado Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O consenso entre os analistas aponta claramente para um corte de 25 pontos base nas taxas de juro.

Esta será a segunda redução das taxas de juro. O BCE anunciou que cada decisão é tomada separadamente, mas o banco pode fazer uma pausa de mais de uma reunião antes de decidir cortar novamente

Isto sugere que o próximo corte após o de setembro será possível em dezembro. Nessa altura, conheceremos o próximo conjunto de projeções macroeconómicas

Espera-se que a maioria das projeções macroeconómicas se mantenha inalterada, com uma possível redução das perspectivas de crescimento económico para o resto do ano

Espera-se que a inflação regresse ao objetivo na parte final de 2025 e desça abaixo do objetivo em 2026

A maioria dos membros do BCE é mais hawkish, mas não é de excluir um abrandamento da comunicação, tendo em conta os fracos dados macroeconómicos e o declínio do crescimento dos salários, que continua a ser fundamental na perspetiva do BCE A inflação na zona euro caiu para 2,2% em agosto. A inflação subjacente mantém-se ligeiramente elevada, em 2,8%. O crescimento dos salários negociados caiu de forma bastante notória, o que é um indicador importante na perspetiva do BCE. Por outro lado, o BCE continua a ter problemas com a inflação no sector dos serviços, que se mantém estável acima dos 4%. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Uma grande parte dos membros do BCE continua a ser hawkish, pelo que as hipóteses de acelerar o ritmo dos cortes são bastante reduzidas. É claro que há espaço para mais reduções, dada a estagnação da economia europeia. Fonte: Bloomberg Finance LP As yields das obrigações sugerem que a taxa objetivo deverá situar-se em torno de 2,25-2,5%. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Como é que o mercado vai reagir? Os participantes no mercado estão à espera de uma comunicação bastante equilibrada de Christine Lagarde durante a conferência, que terá início às 13:45. Lagarde tem mantido uma postura neutra nas últimas reuniões, indicando que as decisões serão tomadas de reunião para reunião. No entanto, a situação económica na zona euro continua a ser mais fraca e os mercados podem considerar esta dinâmica ainda mais importante. O primeiro cenário para o EUR/USD, poderá passar pelo rompimento da zona de suporte marcada pelos 1,10 em direção à zona dos 1,0950, no caso de Lagarde adotar um discurso mais hawkish. Por outro lado, parece que o euro continua a dar sinais de recuperação, e o par pode testar o nível de 1,1050, apoiado também pela expetativa de corte da taxa da Reserva Federal e melhores sentimentos dos mercados globais após a sessão de ontem em Wall Street. Fonte: xStation5

