EURUSD sobe 0,12% antes do NFP 📈

Principais conclusões Consenso: cerca de 50 mil empregos em novembro (sem previsão para outubro); taxa de desemprego até 4,5%; salários +0,3% m/m.

Riscos de distorção dos dados: a divulgação abrange dois meses (outubro-novembro) após a paralisação → maior volatilidade, menor sobreposição na amostra da pesquisa domiciliar e ausência da taxa de desemprego de outubro.

a divulgação abrange dois meses (outubro-novembro) após a paralisação → maior volatilidade, menor sobreposição na amostra da pesquisa domiciliar e ausência da taxa de desemprego de outubro. Indicadores principais mistos: o emprego no setor de serviços do ISM melhorou, mas permanece abaixo de 50; o setor de manufatura do ISM enfraqueceu; o ADP ficou negativo; os pedidos de seguro-desemprego melhoraram ligeiramente; os planos de contratação da NFIB também aumentaram ligeiramente.

Implicações para o Fed: o mercado preza apenas 28% de chance de um corte em janeiro; um NFP positivo pode apoiar o USD, mas não mudará a política, a menos que o relatório mostre uma tendência clara.

Estamos a poucos instantes da divulgação adiada dos dados do mercado de trabalho dos EUA. O relatório NFP cobrirá dois meses e surge num momento de incerteza excepcionalmente elevada em torno da interpretação da situação do mercado de trabalho dos EUA. O consenso espera cerca de +50 mil empregos em novembro, mas as previsões privadas cobrem uma ampla gama de +20 mil a +100 mil devido a distorções incomuns causadas pela paralisação. Os dados relativos aos salários de outubro deverão revelar um ligeiro declínio, mas não incluirão a taxa de desemprego calculada a partir do inquérito às famílias. Para novembro, os mercados esperam que o desemprego aumente para 4,5%, refletindo tanto o enfraquecimento do emprego como o ruído estatístico após o encerramento das agências estatísticas. O que sugerem os indicadores macroeconómicos? Os principais indicadores macroeconómicos sugerem uma estabilização do mercado de trabalho. Não indicam uma recessão significativa, embora vários sinais sejam contraditórios. O índice composto de emprego ISM — composto pelo ISM Serviços (80% de peso) e ISM Manufatura (20% de peso) — aponta para uma melhora moderada, embora ainda permaneça em território de contração. É importante observar a situação muito mais forte no setor de serviços, que, devido ao seu peso maior, puxa o índice composto ligeiramente para cima. Uma tendência semelhante e mais decisiva também é indicada pelos planos de contratação das pequenas empresas.​​​​​​​​​​​​​​ Como podemos ver no gráfico abaixo, os planos de contratação da NFIB estão intimamente relacionados com as mudanças no emprego nos EUA. Os dados sugerem, portanto, números potencialmente positivos. A média de quatro semanas de novos pedidos de subsídio de desemprego também melhorou ligeiramente. ​​​​​​​ No entanto, os resultados fracos da ADP nos últimos meses (incluindo outubro e novembro) apontam na direção oposta. É importante lembrar que a ADP abrange apenas o setor privado, enquanto o NFP também inclui o importante setor público. A ADP, sendo uma empresa privada de análise, conseguiu publicar dados durante a paralisação do governo. Salários e participação na força de trabalho Além do número principal, o crescimento dos salários e as métricas da força de trabalho serão fundamentais. Espera-se que os salários aumentem 0,3% m/m, em linha com a diminuição das pressões salariais, mas ainda acima dos níveis típicos para a meta de inflação de 2% do Fed. Além disso, devido ao impacto da paralisação — amostra de pesquisa menor e janela de recolha de dados de novembro mais curta —, a leitura da taxa de desemprego terá um erro padrão significativamente maior, tornando a interpretação mais difícil. ​​​ Expectativas do Fed ​​​ Para os mercados e o Fed, o relatório de hoje pode gerar mais incerteza do que sinais claros. O Fed já reconheceu que os relatórios anteriores sobre a folha de pagamento podem ter sido superestimados em cerca de 60 mil por mês, o que implica cautela na interpretação dos dados recebidos. Antes da reunião do FOMC de 27 a 28 de janeiro, ainda receberemos os relatórios completos do IPC e do emprego. Atualmente, o mercado está pagando (preço) uma probabilidade de 28% de um corte nas taxas em janeiro, e os dados de hoje precisariam mostrar uma aceleração clara ou uma deterioração significativa para alterar significativamente essas expectativas. Nos últimos dias, as expectativas de um corte em janeiro têm aumentado gradualmente. ​​​​​​​ EURUSD O EURUSD continua a subir antes da divulgação dos dados importantes do NFP. O par está a testar os seus níveis mais altos desde setembro, tendo ultrapassado firmemente o nível de retração de 61,8 ontem. Curiosamente, a recuperação se estendeu apesar do tom negativo dos dados do PMI europeu. Os investidores se concentrarão hoje nos dados de novembro. Se ficarem em torno de 50 mil, a volatilidade deve permanecer limitada. No entanto, um resultado forte — como sugerido pela Bloomberg Economics — poderia até mesmo desencadear uma tentativa de testar 1,17. Um número mais fraco do que o esperado abriria as portas para um movimento em direção a 1,18.

