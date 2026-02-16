Hoje, os mercados financeiros dos EUA permanecem fechados devido a um feriado público, portanto, não há negociações em Wall Street. Os investidores retornarão às atividades na terça-feira, mas já está claro que os próximos dias podem trazer um aumento significativo na volatilidade. A sessão de sexta-feira terminou com sentimentos mistos, com a atenção do mercado focada principalmente nos últimos dados macroeconómicos dos EUA. Os dados de inflação de janeiro mostraram um ritmo de crescimento dos preços mais lento do que o esperado, mas no ambiente atual isso não significa necessariamente uma rápida reversão na política monetária. Pelo contrário, a inflação mais baixa pode dar ao Federal Reserve o conforto de manter uma abordagem cautelosa e sem pressão para cortes rápidos nas taxas de juros. Além disso, um relatório muito forte sobre o mercado de trabalho divulgado no início da semana confirmou a sólida condição da economia dos EUA e reforçou os argumentos a favor da moderação na flexibilização da política monetária. Atualmente, o mercado está a prever no máximo duas reduções das taxas de juro este ano, o que mostra que as expectativas quanto à escala das reduções são limitadas. Esta semana, o foco estará em outras publicações macroeconómicas importantes. De particular importância será a leitura da inflação do PCE na sexta-feira, a medida preferida do Federal Reserve para avaliar a pressão sobre os preços. No mesmo dia, também veremos dados preliminares sobre o crescimento económico no quarto trimestre. Combinado com a temporada de resultados corporativos em andamento, isso cria uma combinação de fatores que, apesar da pausa nas negociações de hoje, podem influenciar significativamente a direção dos índices dos EUA nos próximos dias. US500 (D1) Fonte: xStation5 Os contratos US500 (S&P 500) estão a ser negociados hoje numa faixa estreita, oscilando em torno do nível de referência. A ausência de uma sessão de caixa aberta e poucos eventos macroeconómicos significativos estão a causar volatilidade limitada e redução da atividade dos investidores. O mercado permanece calmo hoje.

