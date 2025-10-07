Funcionários do FOMC observam mudanças estruturais impulsionadas pela IA; Kashkari e Miran apoiam duas reduções nas taxas este ano 🔎

Principais conclusões Stephen I. Miran: Mais otimista quanto à desaceleração da inflação, à medida que as pressões sobre os aluguéis diminuem

Neel Kashkari: Alerta para sinais semelhantes aos da estagflação e apoia mais dois cortes este ano

Raphael Bostic: Focado na disrupção do mercado de trabalho pela IA

Mary C. Daly: Considera a IA transformadora, aumentando a produtividade sem perdas massivas de empregos

Stephen Miran Miran afirmou que a incerteza económica diminuiu e que o crescimento pode melhorar, mas que a política monetária deve continuar a ser prospectiva, dados os seus efeitos retardados. Ele alertou que tanto o aperto excessivo como o insuficiente acarretam riscos, acrescentando que está mais confiante do que outros de que a inflação continuará a moderar-se à medida que as pressões sobre as rendas e a habitação diminuem. Ele estimou a taxa de juro neutra em cerca de 0,5%, observando que o desenvolvimento da inteligência artificial poderia empurrá-la para cima, embora as evidências continuem inconclusivas. Miran, empossado em setembro de 2025, discordou na última reunião do FOMC, favorecendo um corte de 50 pontos-base na taxa em vez do movimento de 25 pontos-base adotado pelo Comitê. Neel Kashkari (Fed de Minneapolis) Kashkari afirmou que é muito cedo para avaliar o impacto total das tarifas sobre a inflação, mas observou que dados recentes mostram sintomas semelhantes aos da estagflação. Ele apoia dois cortes adicionais de 25 pontos base nas taxas este ano, argumentando que uma flexibilização preventiva poderia equilibrar o risco crescente de aumento do desemprego. Ele acredita que a taxa de juro neutra provavelmente subiu para cerca de 3,1%, o que significa que a política do Fed pode não ser tão restritiva quanto se pensava anteriormente. Kashkari acrescentou que o Fed poderia acelerar os cortes nas taxas se o mercado de trabalho enfraquecer, suspendê-los se a inflação permanecer estável ou até mesmo aumentar as taxas novamente se as pressões sobre os preços retornarem — embora ele considere baixa a probabilidade de que as tarifas, por si só, possam elevar a inflação acima de 3%. Raphael Bostic (Fed de Atlanta) Bostic concentrou-se no impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, observando que ela muitas vezes apoia os trabalhadores, mas também pode substituí-los quando economicamente viável — tornando essencial a requalificação (aprendizagem de novas competências). Ele descreveu este como «o período mais difícil de prever» em meio à transformação estrutural, mas enfatizou que «ninguém acredita que um desastre esteja no horizonte». Ele também explicou que as garantias governamentais por meio da Fannie Mae e da Freddie Mac estão a ajudar a manter as taxas hipotecárias dos EUA mais baixas. Bostic não comentou sobre a política monetária atual. Mary C. Daly (Fed de São Francisco) Daly descreveu a inteligência artificial como potencialmente transformadora e promotora da produtividade, acrescentando que não há evidências de perdas massivas de empregos. Ela rejeitou os receios de uma «bolha de IA» como uma ameaça financeira, chamando-a, em vez disso, de «bolha positiva» que impulsiona o investimento produtivo. Daly também salientou que o mercado de trabalho continua a ser o melhor indicador da força do consumo e não comentou a política monetária atual.

