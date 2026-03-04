Abertura de Wall Street: dados fortes e sentimento otimista

Wall Street abriu em clima otimista na quarta-feira, com os índices futuros dos EUA apresentando tendência de alta bem antes do início do pregão. O principal catalisador para o impulso de alta foi um relatório surpreendentemente resiliente do ISM de serviços, que ofuscou as ansiedades persistentes em relação à escalada do conflito no Médio Oriente. Simultaneamente, o complexo de commodities testemunhou uma volatilidade elevada; o petróleo WTI recuou para US$ 74 por barril, à medida que os investidores ficaram cada vez mais confiantes de que a guerra no Irão pode ser mais curta do que se temia inicialmente. Análise técnica do US500: apagando a queda de ontem O S&P 500 apresentou uma recuperação decisiva após a divulgação do ISM, que revelou a expansão mais rápida da economia de serviços dos EUA desde meados de 2022. Tecnicamente, o mercado está a tentar se recuperar de uma liquidação de dois dias provocada pelo início dos ataques aéreos dos EUA e de Israel contra o Irão. O US500 está atualmente a ser negociado aproximadamente 1% acima, recuperando-se do suporte próximo ao nível de retração de Fibonacci de 50,0 da onda ascendente mais recente. Apesar da recuperação, o índice permanece dentro de um canal de tendência descendente. Um fecho na faixa de 6890-6900 forneceria a base técnica para testar o limite superior deste canal no final desta semana. No entanto, a trajetória mais ampla de Wall Street continua dependente dos desenvolvimentos no Médio Oriente e do mercado de petróleo, onde quaisquer novos picos de preços poderiam diminuir as expectativas de novos cortes nas taxas de juro. Setor energético: ofuscado pela guerra e pelo aumento dos stocks Apesar do otimismo predominante em todo o mercado, o setor energético enfrenta uma profunda incerteza. Embora os conflitos geopolíticos normalmente impulsionem os preços, a combinação de uma potencial desaceleração e dados que mostram um aumento contínuo nos stocks de petróleo bruto dos EUA está a exercer pressão descendente sobre as avaliações a montante. Petróleo bruto: os preços do WTI estão oscilando em torno de US$ 74, sensíveis a sinais de que a duração do conflito pode ser mais contida do que o previsto anteriormente.

Grandes petrolíferas: a Exxon Mobil recuou 1,6% hoje, após uma forte recuperação no final de fevereiro e início de março. A Chevron caiu 1,7%, embora mantenha um ganho acumulado no ano de quase 22%.

Produtos químicos: A Dow Inc. (+3%) e a LyondellBasell (+4,55%) avançaram após atualizações dos analistas, citando uma potencial expansão das margens e uma dinâmica de oferta mais restrita resultante do conflito com o Irão. Criptomoedas: Recuperação impulsionada por Trump para o «ouro digital» O setor de ativos digitais emergiu como um dos que apresentaram melhor desempenho no mercado hoje. O Bitcoin ultrapassou o limiar de US$ 73.000, recuperando mais do que as perdas sofridas desde o início das hostilidades. Ventos favoráveis políticos: As ações ligadas às criptomoedas subiram depois que o presidente Donald Trump endossou publicamente a Clarity Act — um projeto de lei de estrutura de mercado para o setor — e criticou os bancos tradicionais por minarem a inovação no setor de stablecoins.

As ações ligadas às criptomoedas subiram depois que o presidente Donald Trump endossou publicamente a Clarity Act — um projeto de lei de estrutura de mercado para o setor — e criticou os bancos tradicionais por minarem a inovação no setor de stablecoins. Coinbase (COIN): As ações da bolsa subiram mais de 14% em meio a relatos de uma reunião privada entre o CEO da empresa e o presidente Trump.

As ações da bolsa subiram mais de 14% em meio a relatos de uma reunião privada entre o CEO da empresa e o presidente Trump. Outros participantes: A MicroStrategy (MSTR) ganhou mais de 11%, enquanto a Circle (CRCL) subiu quase 3,5%, aproveitando a onda de otimismo com a retomada da trajetória ascendente do Bitcoin.

