Situação atual: O contexto situacional, a natureza dos ativos envolvidos, a resposta do próprio Irão e uma série de eventos antes e durante o ataque ao Irão apoiam a tese de que o objetivo principal da operação dos EUA e de Israel é a mudança de regime no Irão.

O governo fundamentalista religioso do Irão nunca abandonará a sua ambição de adquirir armas nucleares, um objetivo que tem vindo a aproximar-se de forma constante nos últimos anos, apesar dos ataques recorrentes às suas infraestruturas.

À luz do aprofundamento do colapso económico e financeiro do Irão — ainda mais reforçado por outra onda de protestos —, os Estados Unidos empreenderam uma tentativa de eliminar a República Islâmica do Irão como entidade estatal.

Os preparativos para a campanha, incluindo a mobilização, entre outras coisas, de grupos de ataque de porta-aviões e centenas de aeronaves de combate (incluindo plataformas especializadas), bem como o volume de munições transportadas entre dezembro e fevereiro, sugerem que a duração prevista da operação é de aproximadamente 4 a 12 semanas.

Os estoques de mísseis balísticos do Irão são limitados, totalizando cerca de várias centenas de unidades. O regime não é capaz de sustentar a escala atual de ataques, mas pode reabastecer lenta e continuamente parte dessas capacidades, mesmo após o esgotamento dos estoques existentes. Muitas instalações que produzem recursos para ataques aéreos são subterrâneas ou ocultas. Em 2025, a Rússia e a China entregaram milhares de toneladas de pré-fabricados químicos usados para a produção de combustível e explosivos, e podem continuar a fazê-lo em escala limitada, inclusive através da rota do Mar Cáspio.

A capacidade do Irão de realizar ataques retaliatórios com mísseis balísticos parece estar a deteriorar-se mais rapidamente do que as estimativas otimistas dos EUA. A capacidade de ataque com mísseis balísticos do Irão deverá cair para quase zero dentro de 14 dias a partir do início da operação; no entanto, dada a natureza das forças iranianas, é difícil eliminar a ameaça com total certeza. Fonte: ISW O padrão de seleção de alvos pelas forças iranianas indica que, em consonância com as declarações dos EUA, uma parte significativa da liderança da República Islâmica foi eliminada ou afastada das estruturas de comando. Os ataques são conduzidos de forma precipitada e caótica; geram ansiedade pública e perturbações logísticas, mas o seu impacto material e militar continua a ser insignificante. A estrutura de comando do Irão mudou para um modo «autónomo», com comandantes locais, privados de uma cadeia de comando, a decidir sobre os objetivos e a execução. Isto degrada ainda mais a capacidade do Irão de agir eficazmente, ao mesmo tempo que aumenta o risco de uma escalada imprevista para além da região.

O Irão possui stocks significativos de drones do tipo «Shahed», potencialmente variando de várias centenas a vários milhares de unidades. Esses stocks permitem ataques contra alvos grandes, estacionários/de movimento lento e vulneráveis no Golfo Pérsico por vários meses, e sua produção é uma ordem de magnitude mais fácil do que a de mísseis balísticos.

Ao mesmo tempo, vale a pena notar que os Estados Unidos, Israel e os Estados do Golfo Pérsico estão a esgotar rapidamente os seus estoques de mísseis antiaéreos/interceptores. Se os EUA não mudarem a sua abordagem operacional ou aquisição de ativos de defesa aérea, as munições avançadas de defesa aérea podem atingir um nível crítico na região após cerca de 20 a 30 dias de combate. Isso provavelmente levaria a uma violação das defesas aéreas que atualmente interceptam cerca de 90% dos mísseis e drones lançados do Irão.

Com base em imagens de satélite e materiais divulgados pelo Pentágono, tudo indica que a marinha do Irão deixou de existir. O Irão também perdeu a maior parte, se não toda, a sua força aérea. Curso (futuro) previsto da operação: Dada a intenção declarada e o contexto e perfil operacionais, o cenário base provavelmente é uma tentativa de mudança de regime no Irão, contando principalmente com os esforços da população local.

Os ataques dos EUA e de Israel, além de alvos militares e elementos do programa nuclear, mostram uma concentração nos líderes da República Islâmica e no aparato coercitivo do regime. Os EUA parecem ter como objetivo privar o governo iraniano da capacidade de projetar força dentro do seu próprio território e continuar a reprimir protestos. Todas as informações disponíveis indicam que os EUA e Israel limitam os ataques a alvos civis e infraestruturas ao mínimo operacionalmente necessário, sugerindo que a guerra se destina a ser relativamente curta e/ou a evitar antagonizar civis.

Dado o grande número de aeronaves de infiltração furtivas e os numerosos e graves atos de sabotagem dentro do Irão muitas semanas antes da invasão, isso sugere que os EUA têm atualmente uma rede de operadores no terreno no Irão que podem, de forma coordenada, intensificar e apoiar protestos em momentos e locais-chave.

Os manifestantes, apoiados por pessoal de operações especiais, podem ser capazes de tomar instalações críticas e centros urbanos, levando ao colapso da capacidade do Estado iraniano de montar uma defesa organizada e manter o poder. Os iranianos tradicionalmente celebram o ano novo em 20 de março, sob o nome de “Nowruz”. Historicamente, essa data também serviu como pretexto para reuniões e escalada de protestos e manifestações.

Ela ocorre um dia após o fim do «Ramadan», o período de jejum religioso entre os muçulmanos. Após o fim do jejum e a chegada do Nowruz, deve-se esperar uma intensificação dos protestos, que o governo iraniano não será capaz de suprimir, levando à derrubada da República Islâmica. Na fase final de tal cenário, é possível uma invasão/ocupação terrestre limitada, por exemplo, em Khuzestan ou nos arredores de Bandar Abbas.

A composição étnica do Irão também é significativa e não homogénea. O oeste do Irão, onde se concentraram os protestos dos últimos anos, é habitado, entre outros, por curdos, lurs e azeris. No norte do país, há uma grande concentração de mazandaranis e turcomanos. A parte sudeste, perto da fronteira com o Paquistão, é habitada pelo povo balúchi. Todos estes grupos têm um histórico de revoltas contra a autoridade de Teerão, e os EUA já manifestaram, nas fases iniciais da operação, a vontade de usar estas populações contra o governo central do Irão.

A maior incógnita continua a ser quem substituiria os aiatolás. A oposição iraniana está dividida, mal organizada e politicamente fraca. Figuras externas, como Reza Pahlavi, podem enfrentar sérios desafios ao seu mandato para governar o país, algo que é difícil de avaliar no momento devido ao extremo isolamento em que o Irão entrou após o início dos protestos em dezembro de 2025. Fonte: ISW Fonte: Bloomberg Finance L.P Há também um cenário semelhante ao da Venezuela, cuja probabilidade é atualmente significativa, embora inferior à do atual cenário «básico» de derrubada do regime. Após a eliminação de atores militares e políticos conservadores, alguma forma de acordo inspirado na Venezuela poderia se tornar possível, na qual o regime permanece no poder, mas é forçado a fazer concessões importantes. Atualmente, as probabilidades são limitadas: o poder foi genuinamente disperso, o Irão é muito maior e relativamente mais forte, e uma grande parte dos decisores no Irão continua extremamente hostil aos Estados Unidos. Um papel possível poderia ser desempenhado por figuras militares fora do IRGC, ou por grupos agrupados em torno do presidente ou do parlamento. Intervenção externa: É altamente provável que as forças francesas e britânicas se envolvam na operação. Ambos os países possuem forças expedicionárias capazes de projetar poder na região. Os Estados europeus têm um interesse vital em reabrir o Estreito de Ormuz o mais rápido possível.

Se uma revolta curda for deflagrada no oeste do Irão, é possível um envolvimento limitado da Turquia, ou mesmo da Síria.

O próprio Irão permanece isolado; o apoio russo e chinês continua a ser em grande parte declarativo; e os representantes iranianos na região foram, na sua maioria, neutralizados mesmo antes da escalada das hostilidades. A ameaça dos houthis no Iémen ainda existe, mas é atualmente marginal. Perspetiva de mercado: O Golfo Pérsico é extremamente importante não só devido ao petróleo e ao gás, mas também devido aos produtos refinados de hidrocarbonetos e ao alumínio. No Estreito de Ormuz, as fundições e refinarias representam cerca de 6 a 8% do mercado global de alumínio, fundamental para as indústrias automóvel e aeronáutica, especialmente na Europa.

A agravar ainda mais a situação da indústria aeronáutica está o facto de uma parte significativa do combustível para aviões ser produzida na área do Estreito, e a escassez começou a surgir rapidamente na Europa e na Ásia.

A inflação pode atingir a Europa e os EUA por um canal «indireto». Mesmo que a Europa contenha o choque no abastecimento de energia, a escassez na Ásia elevará os preços das matérias-primas e dos produtos industriais importados para a Europa.

As interrupções no fluxo de petróleo, gás e alumínio através do estreito devem diminuir total ou parcialmente dentro de aproximadamente 3 a 6 semanas.

