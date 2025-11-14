🚩Futuros de cacau e café caem a meio dos acordos comerciais entre os EUA e a América do Sul 📉

Hoje, os futuros do café e do cacau na ICE estão a perder terreno. A razão para isso é que a Casa Branca revelou novos acordos comerciais com a Argentina, Guatemala, El Salvador e Equador com o objetivo de reduzir os preços dos produtos alimentares nos EUA — particularmente café, cacau, bananas, carne bovina e algumas outras importações agrícolas. O anúncio segue-se a repetidas promessas do presidente Donald Trump e dos seus principais aliados de aliviar o aumento dos preços dos alimentos, mas as autoridades evitaram dar qualquer estimativa concreta de quanto esses acordos poderiam reduzir os custos para os consumidores. A autoridade norte-americana comentou ontem que «(...) esperamos um efeito positivo sobre o café e o cacau com esses acordos». Os mercados veem essa medida como um sinal de melhoria nas condições de abastecimento e de um alívio tarifário potencialmente significativo, especialmente com o Brasil. Os dados da inflação (IPC de setembro de 2025) mostram aumentos acentuados nos principais alimentos importados: Café +18,9% Bananas +6,9% Carne bovina +14,7%

Economistas apontam que alguns desses aumentos de preços decorrem das tarifas da era Trump — especialmente sobre produtos que os EUA não podem produzir em grandes quantidades, como o café. Apesar dos novos acordos, as tarifas de 50% sobre o Brasil , um dos mais importantes fornecedores de café e carne bovina dos Estados Unidos, permanecem em vigor , limitando o potencial alívio nos preços. As regras tarifárias permanecerão inalteradas para Guatemala, El Salvador, Equador: a tarifa recíproca permanece em 10% Equador: uma tarifa recíproca adicional permanece em 15%

, embora muitas existentes permaneçam. Esses acordos seguem um padrão mais amplo dos esforços comerciais do governo durante a viagem de Trump à Ásia, onde acordos-quadro semelhantes foram anunciados com o Vietname (um importante produtor de café Robusta) e a Tailândia, e acordos recíprocos completos foram detalhados com a Malásia e o Camboja. Gráficos do CACAU e do CAFÉ (intervalo D1) Os futuros do cacau e do café estão em queda hoje. O café caiu para o menor nível em dois meses, enquanto o cacau está no preço mais baixo desde o início de 2024. O RSI do cacau caiu abaixo de 30, sinalizando condições de sobrevenda. No caso do café, podemos ver o padrão invertido de cabeça e ombros, com zona de suporte importante entre 315 e 320 pontos. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

