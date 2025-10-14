Futuros do café sobem 5%, ultrapassando os 400 cêntimos por libra

Principais conclusões Aumento de preço: Os futuros do café arábica subiram 5% , ultrapassando o nível de 400 centavos por libra pela primeira vez desde setembro.



Os futuros do café arábica subiram , ultrapassando o nível de pela primeira vez desde setembro. Preocupações com o abastecimento: A alta é impulsionada por receios de uma seca no Brasil (risco de La Niña) durante o período crítico de floração e pela queda dos estoques da ICE para o menor nível em 1,5 ano .



A alta é impulsionada por receios de uma (risco de La Niña) durante o período crítico de floração e pela queda dos estoques da ICE para o . Ruptura técnica: O preço rompeu com sucesso um nível de resistência técnica importante, visando agora uma forte zona de oferta entre 420 e 430 centavos por libra.

Os futuros do café estão a registar ganhos de quase 5% hoje, ultrapassando o nível de 400 centavos por libra pela primeira vez desde 17 de setembro. Um forte impulso ascendente já era evidente durante a sessão de ontem, impulsionado por preocupações persistentes com a insuficiência de chuvas no Brasil. A baixa precipitação durante o período crítico de floração das árvores ameaça reduzir significativamente as perspectivas de produção para a próxima temporada. Aumentando as perspectivas otimistas está a diminuição dos estoques de café certificados pela ICE, que atingiram os seus níveis mais baixos em 1,5 anos. Agravando a escassez de oferta, os Estados Unidos continuam a evitar a compra de café brasileiro devido à persistência de uma tarifa de importação de 50%. Intensificando ainda mais os receios em relação à oferta, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) aumentou no mês passado a probabilidade de um evento severo de La Niña para 71%. Este fenómeno pode levar a uma seca generalizada em todo o Brasil nos próximos meses, restringindo ainda mais a colheita da próxima temporada. O preço do Arábica subiu aproximadamente 5% hoje, rompendo com sucesso a resistência na retração de Fibonacci de 23,6% da última grande onda ascendente. Uma forte zona de oferta está agora identificada na faixa de 420-430 centavos por libra. As máximas históricas registradas em fevereiro ficam ligeiramente acima do nível de 430 centavos. Fonte: xStation5

