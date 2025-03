GameStop dispara 13% após resultados e possível reserva em Bitcoin

As ações da GameStop subiram até 12% depois que o retalhista de videogames anunciou que seu conselho aprovou por unanimidade uma atualização de sua política de investimento para adicionar o Bitcoin como um ativo de reserva de tesouraria. A mudança vem junto com os resultados decepcionantes do quarto trimestre, com as vendas líquidas caindo 28% ano a ano para US $ 1,28 milhões.

A empresa está a juntar-se a uma lista crescente de empresas públicas que experimentam usar dinheiro corporativo para investir no ativo digital, seguindo os passos da Estratégia de Michael Saylor (anteriormente MicroStrategy), que adquiriu mais de 40 milhões de dólares em Bitcoin e viu o preço das suas acções disparar mais de 2.600% desde 2020.

O CEO da GameStop, Ryan Cohen, já havia sugerido essa estratégia no mês passado, quando postou uma foto sua com Saylor na plataforma de mídia social X. A empresa não especificou uma quantidade máxima de Bitcoin que planeja acumular e observou que pode vender qualquer Bitcoin que adquirir, de acordo com seu arquivo 10-K SEC.

Apesar do entusiasmo com as criptomoedas, a atividade principal da GameStop continua a debater-se:

Vendas de hardware e acessórios: $ 725,8 milhões, queda de 34% em relação ao ano anterior

Vendas de software: $ 286,2 milhões, queda de 38% em relação ao ano anterior

Vendas de coleccionáveis: $270,6 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior

Lucro líquido: $131,3 milhões, acima dos $63,1 milhões no trimestre do ano anterior

A empresa reportou lucros de 30 cêntimos por ações, superando as expectativas dos analistas de 8 cêntimos, enquanto terminou o trimestre com aproximadamente 4,78 milhões de dólares em dinheiro, equivalentes de dinheiro e títulos negociáveis.

A GameStop concluiu a alienação das suas operações em Itália e encerrou as operações das lojas na Alemanha como parte dos esforços de reestruturação em curso. As acções continuam a cair cerca de 19% no acumulado do ano, apesar do aumento de hoje.

O anúncio do Bitcoin ocorre em meio à força mais ampla do mercado de criptomoedas, com o Bitcoin sendo negociado em torno de US $ 88.000 na quarta-feira, um aumento de quase 5% na semana passada.

GameStop (Intervalo D1)

O preço da ação está se aproximando do nível de retração de Fibonacci de 61,8% após a abertura com um gap de 11% para cima. O apoio pode ser encontrado perto do nível de retração Fibonacci de 50%. O RSI está se aproximando da zona de sobre-compra, mostrando divergência de alta com baixas mais altas, enquanto o MACD está se alargando com divergência de alta.