🛢️ Gás Natural aproximaSe dos $US 5

Os preços do gás natural registaram fortes ganhos em novembro, com o impacto da recente rolagem dos contratos de futuros a ser marginal em relação à ação dos preços do mês anterior. Após duas sessões mistas no início de dezembro, os fortes ganhos na quarta-feira levaram a uma quebra dos picos de março de 2025, com os preços atualmente a serem negociados no seu nível mais elevado desde 2022, ultrapassando brevemente o limiar de 5 dólares/MMBTU. O que está a impulsionar esta forte valorização dos preços e o que se pode esperar num futuro próximo?

Inverno nos EUA

As baixas temperaturas registadas nas últimas semanas fizeram com que o consumo de gás nos EUA aumentasse claramente acima das normas normais. O consumo de gás está atualmente no seu nível mais elevado para este período em cinco anos, embora permaneça aquém dos níveis de consumo recorde observados durante os primeiros dois meses do ano em curso (a linha verde no primeiro gráfico abaixo). Embora a utilização de gás pelas centrais eléctricas seja substancial (segundo gráfico), o principal fator de aumento do consumo é a procura de aquecimento, resultante de temperaturas mais baixas do que a média. Tanto as previsões a curto prazo como as da estação completa indicam temperaturas mais baixas na parte norte dos Estados Unidos.

XTB, Bloomberg

Bloomberg

XTB, Bloomberg

No entanto, as baixas temperaturas conduziram a um aumento súbito da procura. Além disso,as exportações de GNL continuam a ser muito elevadas, perto de 100% da capacidade dos gasodutos. Mesmo com uma oferta muito elevada, que ultrapassou os 120 mil milhões de pés cúbicos por dia (bcfd), a variação implícita nos inventários aponta para uma redução de inventários de 200 bcf, o que é muito invulgar nesta altura do ano. Normalmente, estas grandes reduções ocorrem em janeiro ou fevereiro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A Europa não se deixa intimidar pelo inverno, apesar da redução dos inventários

Estamos atualmente a observar uma divergência interessante entre o comportamento dos preços nos EUA e na Europa. Os preços nos EUA estão a subir acentuadamente, impulsionados não só pela forma da curva a prazo, mas também pelo aumento da procura a curto prazo. Simultaneamente, porém, os inventários nos EUA mantêm-se a um nível relativamente elevado, próximo de máximos de 5 anos, e as existências comparativas não justificam níveis de preços tão elevados.

XTB, Bloomberg

Nos últimos dois anos, não assistimos a uma divergência tão grande no comportamento dos preços do gás na América e na Europa. A Europa já não receia uma crise energética e os sinais de enfraquecimento da procura na Ásia indicam uma disponibilidade significativa de GNL em caso de maior necessidade. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB, Bloomberg

Os preços na Europa também diminuíram em relação aos preços na Ásia (JKM). Os preços também estão a cair no mercado chinês. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Bloomberg

É importante de salientar que o nível de inventários na Europa é visivelmente inferior à média de 5 anos, embora o nível recomendado de 80% de capacidade de armazenamento tenha sido ultrapassado antes do início da estação de aquecimento. Fonte: Bloomberg Finance LP

Bloomberg

​​​​​​​

A retirada de gás das instalações de armazenamento europeias foi bastante elevada na segunda quinzena de novembro, mas regressou agora a um nível próximo da média, o que, teoricamente, poderia ajudar os preços a estabilizar em níveis baixos. Os preços baixos na Europa podem também influenciar os preços nos EUA a longo prazo. Fonte: Bloomberg Finance LP

XTB, Bloomberg

O que é que a sazonalidade dos preços sugere?

O preço atingiu normalmente um pico local no final de novembro, seguido de uma correção. É importante lembrar que em novembro ocorreu a última rolagem associada ao contango, e o preço está agora num backwardation de vários meses. O preço pode parecer excessivamente alto em comparação com os padrões históricos, mas enquanto o alto consumo de gás continuar, o preço pode permanecer elevado. Se a procura implícita cair para a faixa de 120-140 bcfd, isso deve sinalizar uma reversão de preços.

XTB, Bloomberg

O preço registou um aumento muito forte no último mês e permanece elevado em relação aos padrões históricos. A sazonalidade também aponta para descidas nas próximas semanas, embora se deva recordar que tal se deve em parte à própria estrutura dos futuros. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

XTB, Bloomberg

É também de notar que o preço nominal está atualmente acima da média.Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

​​​​​​​

A atual estrutura a prazo até abril indica um forte atraso, mas os preços elevados dos contratos de março, abril e maio sugerem expectativas de uma procura ligeiramente superior ao normal. Vemos também que a variação de preços na ponta curta no último mês foi extrema para os dois contratos mais próximos, o que também pode indicar uma sobrevalorização. No entanto, a possibilidade de uma correção que aproxime o preço das suas médias dependerá essencialmente das condições meteorológicas. Fonte: Bloomberg Finance LP

Análise técnica

O preço está atualmente a atingir a marca dos $5/MMBTU, que coincide com a retração de Fibonacci de 161,8% da última grande onda de tendência de baixa. O preço é apoiado pela média móvel de 14 períodos, que atua como uma importante zona de suporte de curto prazo. Vale a pena notar que o atual padrão de aumentos é muito semelhante ao do ano passado, embora o consumo seja atualmente mais elevado do que no mesmo período do ano anterior. No entanto, se o consumo de gás aumentar ainda mais em janeiro ou fevereiro, o preço poderá fixar-se significativamente acima do nível atual e repetir a situação de 2022, embora provavelmente numa escala algo limitada.

xStation 5

​​​​​​​