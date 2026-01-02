Gigante da moda ofuscado por acidente de comboio perto de Machu Picchu 🚞

Principais conclusões Tragédia em Machu Picchu. Será uma crise de imagem para a LVMH?

O gigante da moda controla 50% da Belmond (PeruRail), a empresa cujo comboio esteve envolvido num acidente.

O acidente de comboio perto de Machu Picchu, divulgado pelos meios de comunicação social na terça-feira, é mais do que um simples incidente local; é uma potencial crise de imagem para a LVMH (MC.FR), uma das marcas de luxo mais poderosas do mundo. A morte de uma pessoa e dezenas de passageiros feridos numa rota que o grupo promove como uma viagem “topo de gama” é um cenário para o qual nenhuma equipa de gestão está preparada. Para a LVMH, proprietária da Belmond, a operadora de viagens exclusivas cujo comboio se despenhou, a notícia pode prejudicar a imagem da empresa aos olhos dos consumidores. A tragédia ocorreu a 30 de dezembro de 2025. Dois comboios chocaram de frente numa linha ferroviária estreita no sopé de Machu Picchu. Um dos comboios pertencia à PeruRail (um operador afiliado à LVMH) e o outro à Inca Rail (afiliada ao Grupo Carlyle). A linha tem apenas uma via, o que significa que os comboios que viajam em direcções opostas têm de parar em locais designados e esperar que o outro passe. De acordo com a Belmond, o comboio da Inca Rail não parou onde deveria ter parado, continuou a viajar numa secção não autorizada da linha e colidiu cerca de 400 metros mais à frente. A Inca Rail nega a culpa, dizendo que é demasiado cedo para tirar conclusões. Para Machu Picchu, um local que atrai mais de um milhão de turistas por ano e que é uma importante fonte de rendimento para a indústria turística do Peru, isto é um choque numa altura em que o mercado está apenas a recuperar da pandemia. A LVMH controla a Belmond, que por sua vez detém uma participação de 50% na PeruRail (o operador do comboio que sofreu o acidente). Do outro lado do acidente está a Inca Rail, na qual o Carlyle Group, um gigante do capital privado, detém uma participação maioritária. A Belmond acusa a Inca Rail de fazer circular o seu comboio numa secção não autorizada da via. Para os investidores, LVMH, isto significa várias coisas. Em primeiro lugar, o risco de responsabilidade. Se os tribunais peruanos considerarem a Belmond/PeruRail culpada de má gestão do tráfego nos carris, as multas poderão ser significativas. Em segundo lugar, o risco para a sua reputação. O luxo da LVMH é sobretudo a segurança, a exclusividade e o serviço perfeito. Um acidente com vítimas mortais compromete totalmente esta imagem. As acções da LVMH (MC.FR) voltaram a ser negociadas após a pausa do Ano Novo, com quedas moderadas, mas, nesta altura, parece que o incidente no Peru não será decisivo para toda a holding. No entanto, isto não altera o facto de que, no mundo das experiências de luxo, pode prejudicar a imagem da empresa enquanto esta reconstrói a sua posição. Pode encontrar mais informações sobre a LVMH no nosso relatório 2026, onde analisámos mais de perto esta empresa. De uma perspetiva técnica, a LVMH ultrapassou a barreira estabelecida pela EMA de 200 semanas (curva dourada no gráfico), o que pode indicar que as acções da empresa voltaram a uma tendência ascendente de longo prazo não vista desde março de 2025. No entanto, é importante ressaltar que o indicador RSI para a média de 14 semanas subiu acima da zona de 70 pontos, o que pode indicar a natureza rápida dos aumentos recentes, dando origem à possibilidade de correções descendentes na atual tendência de alta. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.