Goldman Sachs melhora o sentimento na Estée Lauder 💡

Principais conclusões Estée Lauder is a global manufacturer of luxury cosmetics, fragrances and skincare products, known for brands such as Estée Lauder, MAC, Clinique and La Mer, which are icons of the beauty industry.

As ações da Estée Lauder (EL.US) estão claramente a valorizar-se hoje, após a Goldman Sachs ter atualizado a sua recomendação de «Neutral» para «Comprar» e aumentado o preço-alvo de US$ 76 para US$ 115, refletindo um otimismo crescente em relação às perspetivas da empresa. A Estée Lauder é uma conhecida produtora global de cosméticos, perfumes e produtos para a pele, com marcas como Estée Lauder, MAC, Clinique e La Mer consideradas ícones emblemáticos na indústria da beleza. A nova classificação da Goldman Sachs reflete a melhoria na dinâmica de vendas na China continental, onde, após quedas anteriores, agora se observam aumentos médios de um dígito e uma recuperação nas ações no segundo semestre do ano fiscal. O regresso de Hainan ao crescimento e a melhoria dos níveis de inventário em todo o canal de turismo também foram um importante catalisador, o que reduziu a pressão sobre os stocks. O banco de investimento enfatiza adicionalmente as tendências de melhoria das ações de mercado da Estée Lauder também nos EUA e o impacto positivo das ações do Conselho de Administração na conversão do tráfego crescente e na eficiência operacional. A expansão esperada da margem EBIT em aproximadamente 500 pontos base até 2028 e uma taxa de declínio nas vendas mais lenta do que o esperado estão a criar um sentimento positivo entre os investidores. A Estée Lauder também está a investir na reorganização geográfica, diversificação de canais (por exemplo, Amazon) e desenvolvimento de marcas, o que lhe permite responder de forma mais eficaz às mudanças nos principais mercados. Graças a isso, a empresa apresenta-se como beneficiária da recuperação do mercado chinês e de ações corretivas eficazes, o que os investidores traduzem hoje num aumento na valorização das ações. A ação está a prolongar a sua recuperação mais dinâmica desde 2022, como se pode observar acima da sua EMA de 50 semanas. Fonte: xStation

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.