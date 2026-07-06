O Goldman Sachs elevou significativamente as suas previsões para o par USD/JPY, tornando-se um dos bancos de investimento mais pessimistas em relação à moeda japonesa. Os estrategas do banco esperam agora que a taxa de câmbio suba da sua meta anterior para os próximos 12 meses, de 155 para 165 ienes por dólar norte-americano, o que representaria o nível mais fraco do iene desde 1986, há quase 40 anos.
Pontos-chave
- O Goldman Sachs elevou a sua previsão para o USD/JPY a 12 meses de 155 para 165;
- O banco também elevou a sua previsão a 3 meses de 160 para 162 e a sua meta a 6 meses de 158 para 163;
- O iene mantém-se próximo dos seus níveis mais baixos das últimas quatro décadas, com o USD/JPY a ser negociado atualmente em torno de 162;
- De acordo com o inquérito da Bloomberg, o Goldman Sachs encontra-se agora entre as instituições mais pessimistas em relação à moeda japonesa;
- Os mercados de opções sugerem uma probabilidade de cerca de 72% de que o USD/JPY atinja os 165 até junho do próximo ano;
- Os fundos de cobertura detêm as suas maiores posições líquidas curtas no iene desde 2017.
Por que razão a Goldman prevê uma nova desvalorização do iene?
De acordo com a estratega cambial da Goldman Sachs, Karen Reichgott Fishman, três fatores-chave estão na origem da revisão das perspetivas do banco:
- as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA persistentemente elevadas;
- as crescentes pressões fiscais no Japão;
- e o ritmo muito gradual dos aumentos das taxas de juro por parte do Banco do Japão;
Ao mesmo tempo, a Goldman reconhece que o iene já parece significativamente subvalorizado com base nos seus modelos de avaliação fundamental. No entanto, isso por si só não é suficiente para desencadear uma recuperação sustentada. O banco argumenta que o amplo diferencial de taxas de juro entre os Estados Unidos e o Japão, a par da divergência na política monetária, continua a favorecer fortemente o dólar norte-americano.
As operações de carry trade continuam a ser um dos principais motores
O Goldman Sachs continua a defender a utilização do iene como moeda de financiamento preferencial para as operações de carry trade.
A estratégia é simples:
- os investidores contraem empréstimos em iene a baixo custo;
- vendem a moeda no mercado cambial;
- e investem os rendimentos em ativos de maior rendimento, tais como obrigações dos EUA ou moedas de mercados emergentes;
Enquanto o Banco do Japão mantiver condições financeiras relativamente acomodatícias, é provável que as operações de carry trade continuem a ser atrativas, exercendo uma pressão adicional de depreciação sobre o iene.
Poderá o Japão impedir a subida do USD/JPY?
O Goldman mantém-se cético quanto à eficácia de futuras intervenções cambiais.
Embora o Ministério das Finanças do Japão tenha dado a entender que futuras intervenções poderão tornar-se menos previsíveis, o banco acredita que mesmo operações diretas de compra de ienes provavelmente gerariam apenas uma correção temporária.
A menos que se verifique uma descida significativa das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA, uma postura mais restritiva do Banco do Japão ou um estreitamento significativo do diferencial de taxas de juro entre os EUA e o Japão, os fatores fundamentais subjacentes à fraqueza do iene deverão permanecer firmemente em vigor.
Os mercados estão cada vez mais a precificar o USD/JPY em 165
Um aspeto notável das perspetivas do Goldman é o grau de alinhamento com o posicionamento mais alargado do mercado.
Atualmente:
- os fundos de cobertura detêm as suas maiores posições líquidas curtas em ienes dos últimos oito anos;
- os derivados cambiais sugerem uma probabilidade de cerca de 72% de o USD/JPY atingir os 165 até meados do próximo ano;
- e um número crescente de investidores considera a venda a descoberto do iene como uma das operações mais concorridas nos mercados cambiais globais;
Embora isto reforce a tendência de alta prevalecente, também aumenta o risco de correções acentuadas caso as expectativas em relação à Reserva Federal ou ao Banco do Japão se alterem de forma inesperada;
O que poderá alterar as perspetivas?
O evento-chave a curto prazo será a divulgação da ata da reunião da Reserva Federal desta semana.
Os investidores irão centrar-se principalmente em:
- sinais relativos a futuros cortes nas taxas de juro da Reserva Federal;
- a evolução das taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro dos EUA;
- as próximas decisões de política monetária do Banco do Japão;
- e a possibilidade de intervenção por parte das autoridades japonesas;
Uma ata da Reserva Federal com um tom mais restritivo poderá fortalecer ainda mais o dólar norte-americano, exercendo uma pressão renovada tanto sobre o iene como sobre o euro. Por outro lado, dados económicos norte-americanos mais fracos poderão fazer baixar as taxas de rendibilidade dos títulos do Tesouro e proporcionar um alívio temporário às moedas não-dólar.
USD/JPY (D1)
O USD/JPY mantém-se numa forte tendência de alta e continua a ser negociado dentro de um canal de preços ascendente bem definido. O limite inferior do canal situa-se atualmente perto de 158, um nível que foi testado pela última vez em maio. A curto prazo, observa-se resistência em torno de 162,8, o que corresponde às recentes máximas de oscilação do par. Uma quebra sustentada acima deste nível poderá reforçar o impulso de alta, enquanto uma rejeição poderá desencadear outra retração em direção ao limite inferior do canal ascendente. O nível de 165 é agora, provavelmente, a zona de resistência mais forte.
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