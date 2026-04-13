O Goldman Sachs iniciou o ano de 2026 com um trimestre muito sólido, superando significativamente as expectativas do mercado em termos de receitas, lucros e rentabilidade. Os resultados destacam uma clara recuperação da atividade nos mercados de capitais, particularmente nas fusões e aquisições, bem como na emissão de ações e dívida, a par de condições muito favoráveis na negociação de ações. Ao mesmo tempo, o relatório revela um desequilíbrio notável entre os segmentos, em que o desempenho muito sólido das ações e da banca de investimento contrasta com um desempenho mais fraco da divisão FICC. As despesas operacionais aumentaram ligeiramente, enquanto o rácio de capital CET1 ficou abaixo das expectativas do mercado.

Apesar de fundamentos subjacentes sólidos, a reação do mercado mantém-se cautelosa. Nas negociações pré-mercado, as ações registam uma queda de cerca de 3% em relação ao fecho anterior, sugerindo que os investidores não estão a acolher totalmente os resultados e estão a concentrar-se nas áreas mais fracas do relatório, particularmente o FICC e o rácio de capital CET1.

Principais resultados financeiros

Receita líquida: 17,23 mil milhões de USD (+14% em relação ao ano anterior)

Lucro por ação (EPS) : 17,55 USD (previsão: 16,34 USD)

: 17,55 USD (previsão: 16,34 USD) Rendibilidade dos capitais próprios (ROE): 19,8%

19,8% Rendibilidade dos capitais próprios tangíveis (ROTE): 21,3%

21,3% Global Banking & Markets: 12,74 mil milhões de USD (+19% em relação ao ano anterior)

12,74 mil milhões de USD (+19% em relação ao ano anterior) Receitas de negociação de ações: 5,33 mil milhões de USD (acima das expectativas)

5,33 mil milhões de USD (acima das expectativas) Receitas de negociação FICC: 4,01 mil milhões de USD (abaixo das expectativas)

4,01 mil milhões de USD (abaixo das expectativas) Receitas de banca de investimento: 2,84 mil milhões de USD

2,84 mil milhões de USD Consultoria: 1,49 mil milhões de USD

1,49 mil milhões de USD Depósitos: 561 mil milhões de USD

561 mil milhões de USD Rácio CET1: 12,5%

12,5% Despesas operacionais: 10,43 mil milhões de USD

Desempenho financeiro e rentabilidade

O valor mais importante do trimestre é a receita líquida de 17,23 mil milhões de USD, refletindo tanto a escala das operações como o forte crescimento em relação ao ano anterior. Isto confirma que o banco está efetivamente a beneficiar de condições de mercado favoráveis e a manter uma forte atividade em todos os segmentos de negócio-chave.

O EPS de 17,55 USD demonstra que o crescimento das receitas se traduziu diretamente numa maior rentabilidade, o que é particularmente importante para os bancos de investimento, onde a conversão de receitas em lucros constitui um fator-chave de desempenho.

O ROE próximo dos 20% e o ROTE acima dos 21% confirmam uma rentabilidade do capital excecionalmente forte, que continua a ser uma das principais vantagens competitivas da Goldman Sachs.

Negociação de ações

A receita da negociação de ações atingiu 5,33 mil milhões de USD, superando significativamente as expectativas do mercado. Isto reflete uma forte atividade dos clientes institucionais e condições de mercado favoráveis, incluindo elevada volatilidade e fortes fluxos de capital.

Este segmento foi um dos principais motores do desempenho superior às expectativas trimestrais e confirma o forte posicionamento do Goldman Sachs na negociação global de ações e a sua capacidade de gerar receitas elevadas num ambiente de apetite pelo risco.

FICC – o que é e por que teve um desempenho abaixo do esperado

FICC significa Renda Fixa, Moedas e Mercadorias. Inclui a negociação de obrigações (públicas e corporativas), câmbios e mercadorias. É um segmento central da banca de investimento que gera receitas a partir da volatilidade das taxas de juro, dos movimentos cambiais e da atividade de cobertura dos clientes.

A receita do FICC ficou em 4,01 mil milhões de dólares, contra expectativas de 4,87 mil milhões de dólares, o que representa uma clara decepção. O resultado mais fraco sugere condições menos favoráveis nos mercados de rendimento fixo e cambial, bem como menor atividade dos clientes em derivados de taxas e de crédito.

A divergência entre ações fortes e um FICC mais fraco destaca condições de mercado altamente desiguais, que favoreceram claramente a exposição em ações em detrimento das estratégias de rendimento fixo.

Banca de Investimento

O segmento Global Banking & Markets gerou 12,74 mil milhões de dólares em receitas, um aumento de 19% em relação ao ano anterior e acima das expectativas.

O segmento que se destacou foi o de consultoria, que registou um aumento de 89% em relação ao ano anterior, atingindo 1,49 mil milhões de dólares. Isto sinaliza uma clara recuperação na atividade de fusões e aquisições e uma melhoria no sentimento entre empresas e investidores.

Os resultados da subscrição também foram sólidos, indicando um aumento da atividade na emissão de ações e dívida e uma reabertura gradual dos mercados de capitais.

Custos e risco

As despesas operacionais atingiram 10,43 mil milhões de USD, ligeiramente acima das expectativas, indicando uma pressão moderada sobre os custos a par do crescimento da atividade comercial.

As despesas com remunerações ficaram ligeiramente abaixo das previsões, compensando parcialmente o aumento de outros custos operacionais. As provisões para crédito ascenderam a 315 milhões de USD, refletindo uma abordagem cautelosa ao risco de crédito e pressupostos macroeconómicos conservadores.

Capital e balanço

A posição de capital permanece estável, embora o rácio CET1, de 12,5%, tenha ficado abaixo das expectativas. Isto poderá limitar a flexibilidade de capital a curto prazo, incluindo a capacidade de recompra de ações.

Os depósitos aumentaram para 561 mil milhões de dólares, um aumento de 12% em relação ao trimestre anterior, enquanto os ativos sob gestão atingiram 3,65 biliões de dólares, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Entradas líquidas de 62 mil milhões de dólares reforçam ainda mais a franquia de gestão de património e aumentam a quota de receitas estáveis baseadas em comissões.

Principais riscos

O principal risco continua a ser a elevada ciclicidade dos resultados e a forte dependência das condições de mercado. Os resultados da FICC mostram que nem todos os segmentos beneficiam igualmente da melhoria do sentimento. Além disso, o rácio CET1 mais fraco pode limitar a flexibilidade de capital. Uma base de custos relativamente elevada também aumenta a pressão sobre as margens em ambientes de mercado menos favoráveis.

Oportunidades e aspetos positivos

A principal oportunidade continua a ser a recuperação contínua da atividade de fusões e aquisições, já visível no forte crescimento das receitas de consultoria. As condições favoráveis do mercado acionista também beneficiam a atividade de negociação e subscrição.

Além disso, os preços mais elevados do petróleo bruto podem exercer pressão ascendente sobre a inflação, aumentando a probabilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juro mais elevadas por mais tempo. Este cenário poderá apoiar os resultados da banca de investimento nos próximos trimestres, através de um aumento das receitas líquidas de juros e de uma maior atividade nos mercados de taxas de juro e cambiais.

Perspetivas

Nos próximos trimestres, será fundamental manter o impulso na banca de investimento e na negociação de ações. Se as condições de mercado continuarem favoráveis e a atividade de fusões e aquisições prosseguir, a Goldman Sachs poderá manter um desempenho sólido.

O segmento FICC continua a ser a variável-chave, e qualquer recuperação neste segmento poderá melhorar significativamente a composição das receitas. A disciplina de custos e a evolução do CET1 continuarão também a ser áreas de foco importantes, particularmente no contexto da política de retorno de capital.

Principais conclusões

O primeiro trimestre de 2026 foi claramente positivo para a Goldman Sachs. Os resultados foram impulsionados por uma negociação de ações muito forte e por uma recuperação acentuada na banca de investimento, especialmente na consultoria. O desempenho mais fraco do FICC e os custos mais elevados não alteram o panorama globalmente positivo da empresa, que continua a ser uma das principais beneficiárias da melhoria da atividade nos mercados de capitais.

Fonte: xStation5