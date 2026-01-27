Prata dispara 6,5% e volta acima de $110 com tensão comercial Os futuros da prata estão a retomar ganhos dinâmicos, subindo mais 6,5% para recuperar níveis acima de $110, apesar de um “sinal de alerta” técnico da sessão de ontem (martelo invertido). Os metais preciosos continuam a aproveitar a onda de tensões comerciais renovadas, enquanto a procura sem precedentes da China apoia ainda mais as avaliações recorde. SILVER (D1) Fonte: xStation5 O que está a impulsionar a prata atualmente? Retorno das tarifas de Trump: O presidente dos EUA, Donald Trump, está de volta com uma abordagem comercial de incentivo e punição, emitindo novas ameaças tarifárias contra os parceiros comerciais dos EUA. A escalada na retórica comercial aumenta o prémio de risco geopolítico e direciona os fluxos de capital para ativos tangíveis, em detrimento de moedas e títulos.

Ameaças contra o Canadá: A aproximação diplomática entre a China e o Canadá levou Trump a ameaçar com tarifas de 100% sobre todos os produtos canadianos se o país não finalizar um acordo comercial completo com a China. O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, considerou a medida de Trump um blefe destinado a estabelecer o padrão para as negociações de livre comércio entre os EUA e o Canadá.

Aumento das tarifas sobre a Coreia do Sul: Juntamente com o Canadá, a Coreia do Sul também está na mira de Trump, uma vez que o seu legislativo ainda não ratificou o acordo comercial assinado com os EUA no ano passado. O «atraso legislativo» levou Trump a aumentar todas as tarifas retaliatórias — incluindo sobre automóveis, madeira e produtos farmacêuticos — de 15% para 25%. Isso não impediu os ganhos no mercado de ações coreano, que espera a ratificação em fevereiro.

Aumento dos preços na China: Os contratos de prata na China ultrapassaram hoje os 125 dólares , divergindo dos atuais 112 dólares nos EUA. O crescente prémio de preço em Xangai em relação à Comex sinaliza tensão no abastecimento global e confirma que a procura física na China parece ser o principal fator fundamental que impulsiona a tendência atual. Apoiando isso estão os números das exportações chinesas, que mostram que os embarques do metal em 2025 atingiram o maior nível em 16 anos .

Negociações especulativas alimentam o mercado restrito: O mercado futuro da prata é muito menos líquido do que o do ouro (o volume diário de negócios em Londres é cerca de cinco vezes menor), o que significa que novas posições especulativas têm um impacto desproporcional nos preços. Os negociadores de momentum de curto prazo e os investidores que utilizam a prata como hedge macro amplificam a volatilidade e aceleram as quebras de alta.

