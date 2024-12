Gráfico do dia: AUDUSD (10.12.2024)

O Banco Central da Austrália (RBA) decidiu manter as taxas de juro inalteradas em 4,35%, em linha com as expectativas do mercado. No entanto, as declarações de Bullock suavizaram a posição anteriormente hawkish do Banco. O relatório deu sinais de que o banco está a ter mais confiança de que as pressões inflacionistas estão a diminuir em linha com as previsões recentes, e a declaração removeu a declaração “não excluindo nada” - o que sinaliza que muitos dos factores de incerteza que o RBA tinha percebido anteriormente desapareceram.

Os comentários de Bullock do RBA, no entanto, revelaram-se um pouco mais hawkish. O banqueiro comentou que alguns dos dados foram um pouco mais fracos do que o esperado, dando ao conselho alguma confiança de que as pressões inflacionárias estão a diminuir, mas procurando em vão uma vitória definitiva sobre a inflação. Bullock mantém que a inflação subjacente continua a ser demasiado elevada, mas, ao mesmo tempo, quando questionada sobre cortes nas taxas a curto prazo, não rejeitou por completo a ideia. Os investidores estão agora a considerar uma probabilidade de ~56% de um corte de 25 pontos base nas taxas em fevereiro próximo.

O par AUDUSD está a recuar cerca de 0,75% esta manhã, levando o par a ser negociado em mínimos de agosto e abril deste ano. Fonte: xStation