Gráfico do dia - Bitcoin (28.02.2025)

A Bitcoin registou fortes quedas, atingindo os $ 78.363 na manhã de sexta-feira em Londres, marcando quedas na ordem dos 25% em relação ao seu máximo histórico de $ 109.241 alcançado em 20 de janeiro. A maior criptomoeda do mundo perdeu aproximadamente 20% do seu valor só em fevereiro, o que potencialmente faz com que este seja o declínio mensal mais significativo desde junho de 2022. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Influência de Trump no mercado cripto está a desaparecer O recente sell-off representa uma forte reversão para o que antes era um dos “Trump Trade” mais populares do mercado. O entusiasmo inicial após a posse do presidente Trump, reforçado por sua promessa de tornar os EUA “a capital criptográfica do planeta e a superpotência Bitcoin do mundo”, deu lugar a uma incerteza crescente. Apesar da nomeação de defensores da criptografia para posições-chave e da SEC ter encerrado várias investigações sobre empresas de criptografia, os desenvolvimentos políticos concretos foram limitados. Ameaças tarifárias desencadeiam um sentimento de risco O anúncio de quinta-feira de tarifas iminentes de 25% sobre o Canadá e o México a partir de 4 de março, juntamente com taxas adicionais de 10% sobre as importações chinesas, provocou um amplo recuo do mercado de ativos de risco. Caroline Bowler, CEO da BTC Markets, observou que o sentimento atual ecoa o “inverno criptográfico” de 2022, descrevendo o colapso do preço como “uma resposta aos temores macro sobre as tarifas de Trump e a incerteza geopolítica”. Participação institucional Apesar da turbulência recente, a adoção institucional continua a mostrar sinais promissores. A Zodia Markets facilitou recentemente a primeira negociação de Bitcoin para um fundo de pensão do Reino Unido, que alocou 3% de sua carteira para o ativo digital. Os registos da SEC indicam que aproximadamente mil milhões de dólares de dinheiro de fundos de pensões fluíram para ETFs spot de Bitcoin. No entanto, os dados mais recentes mostram saídas preocupantes, com os investidores a retirarem mais de mil milhões de dólares dos ETFs Bitcoin à vista só na terça-feira - a maior saída de um único dia desde a sua criação. Perspetivas de mercado Os comerciantes estão observando de perto o nível de suporte crítico em torno de US $ 70.000, onde os dados do mercado de opções revelam uma atividade significativa de hedge. A “lacuna fugitiva” nos futuros do CME Bitcoin abaixo de US $ 80.000 também está sob escrutínio - um padrão técnico formado em novembro após a vitória eleitoral de Trump. Historicamente, essas lacunas acabam por ser preenchidas à medida que o mercado procura o equilíbrio. Como observa Chris Newhouse, diretor de investigação da Cumberland Labs: “As políticas tarifárias estão a atenuar ainda mais as perspectivas, e as expectativas de inflação de curto prazo teimosamente elevadas contribuem para a cautela geral.” Com mais de 2 mil milhões de dólares em posições de alta liquidadas nos últimos três dias, o mercado da criptomoeda continua à procura de um novo catalisador para inverter o atual sentimento de baixa. Bitcoin (Intervalo D1) O preço da Bitcoin está ser negociado abaixo da SMA e da EMA de 200 dias. O primeiro nível de suporte para os compradores deverá ser marcado pela zona dos $ 75K- $ 76K. Se este nível for quebrado, então as pressões de baixa poderão prolongar-se em direção à zona dos $ 72.600.

