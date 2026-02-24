A Bitcoin caiu quase 30% no último mês, e a queda do máximo de todos os tempos perto de $126k atingiu agora cerca de 50%. Será que a configuração técnica justifica o otimismo sobre uma potencial recuperação? O último impulso de alta não se conseguiu manter, com o preço a enfrentar uma forte pressão de venda em torno dos $72.300, depois de saltar cerca de 20% de um mínimo local. Os vendedores rapidamente recuperaram o controlo, desencadeando um intervalo de consolidação de vários dias entre $65k e $71k. Com o tempo, esse intervalo produziu dois máximos progressivamente mais baixos, e a consolidação finalmente terminou com outra perna de baixa que arrastou o BTC de volta para a área de $ 63k. Como resultado, o Bitcoin está sendo negociado hoje apenas cerca de 5% acima da baixa local recente.

Se o anterior impulso de baixa de outubro - seguido de uma consolidação de semanas - servir de modelo, podemos assumir que o limite superior do atual movimento corretivo pode alinhar-se novamente com a retração de Fibonacci de 38,2%. Isso implicaria que o BTC ainda poderia se recuperar para cerca de US $ 74,3 mil antes de chegar a um momento mais “decisivo”.

Isso representaria um movimento ascendente de quase 20% em relação aos níveis atuais. Olhando para a virada de novembro e dezembro de 2025, também podemos ver que o preço mergulhou duas vezes de volta para a baixa local da correção (então em torno de $ 80k). Isto sugere que não é garantido que o atual declínio tenha de transitar imediatamente para outro impulso de baixa sustentado que poderia potencialmente empurrar os preços abaixo dos $60k. Em geral, parece que a fase de consolidação pode demorar mais tempo. Um gatilho potencial para outra venda poderia ser uma fraqueza renovada em Wall Street e um ressurgimento da força do dólar americano - embora esta tendência ainda pareça estar numa fase relativamente precoce e incerta. Bitcoin (Gráfico D1) Fonte: xStation5

