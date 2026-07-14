Os futuros do cacau caíram recentemente para cerca de 5 500 dólares por tonelada, face aos cerca de 6 500 dólares, níveis que não se registavam desde dezembro de 2025. A onda de vendas foi impulsionada pela realização de lucros e pela liquidação de posições compradas, na sequência de sinais de oferta abundante de cacau proveniente da Costa do Marfim, o maior produtor mundial. A recuperação de hoje parece ser, em grande parte, de natureza técnica, mesmo que as perspetivas meteorológicas para a África Ocidental continuem a melhorar.

Dados divulgados a 10 de julho revelaram que os agricultores enviaram 2,07 milhões de toneladas métricas de cacau para os portos entre 1 de outubro de 2025 e 5 de julho de 2026 , o que representa um aumento de 21% em relação ao ano anterior . Ao mesmo tempo, os stocks de cacau monitorizados pela ICE subiram para o seu nível mais elevado em quase dois anos;



revelaram que os agricultores enviaram de cacau para os portos entre , o que representa um . Ao mesmo tempo, subiram para o seu nível mais elevado em quase dois anos; Os preços elevados do cacau continuam a pesar sobre a procura. A moagem global de cacau mantém-se sob pressão, uma vez que os fabricantes de chocolate têm dificuldade em repercutir os custos elevados da matéria-prima nos consumidores;



Atualmente, a precipitação está a aumentar em Gana e na Costa do Marfim e prevê-se que continue, favorecendo o desenvolvimento das árvores de cacau. Em conjunto, estes dois países representam cerca de 60% da produção global de cacau . Também se observam precipitações favoráveis na África Oriental , melhorando ainda mais as perspetivas de produção;



e prevê-se que continue, favorecendo o desenvolvimento das árvores de cacau. Em conjunto, estes dois países representam cerca de . Também se observam precipitações favoráveis na , melhorando ainda mais as perspetivas de produção; A precipitação continua mais dispersa e menos favorável nas regiões produtoras de cacau da Indonésia e da Malásia, embora estes países desempenhem um papel muito menor no abastecimento global de cacau do que o Gana e a Costa do Marfim. Entretanto, a seca sazonal persiste na Bahia, Brasil, mas a importância do Brasil no mercado global de cacau é significativamente menor.

Cacau (D1)

Analisando o gráfico diário dos futuros de cacau da ICE, os preços recuperaram de um mínimo local recente e recuperaram parte das perdas após terem descido mais de 10% ao longo das últimas sessões. A resistência chave situa-se na zona de 6 450 a 6 700 dólares por tonelada, correspondendo aos máximos recentes e à retrocessão de Fibonacci de 38,2% da última descida. O suporte inicial situa-se em torno de 5 000–5 200 dólares por tonelada, onde este valor redondo, psicologicamente importante, coincide com a média móvel exponencial de 200 dias (EMA200) e com a retrocessão de Fibonacci de 23,6%.

Fonte: xStation5

O que revela o último relatório CoT? Os fundos estão a reduzir as apostas em baixa, enquanto os produtores continuam a fazer operações de cobertura

O último relatório Commitments of Traders (CoT) relativo aos futuros de cacau (com data de 7 de julho) revela uma divergência interessante entre os maiores participantes do mercado. Por um lado, os Comerciais: produtores, comerciantes e empresas envolvidas no comércio físico de cacau, mantêm-se fortemente posicionados em favor de preços mais baixos através da sua atividade de cobertura. Por outro lado, os Fundos de Investimento, que incluem fundos de cobertura e outros grandes especuladores, começaram a reduzir a sua exposição curta.

Os «Commercials» detêm atualmente uma posição líquida curta de aproximadamente 23 500 contratos . Durante a última semana de referência, aumentaram tanto as posições longas como as curtas, embora as coberturas curtas tenham crescido a um ritmo mais acelerado. Este é um comportamento típico dos produtores de cacau, que aproveitam os períodos de preços elevados para fixar os preços de venda futuros. Consequentemente, o aumento das posições curtas dos «Commercials» não deve ser automaticamente interpretado como uma perspetiva de tendência de baixa, mas sim como uma estratégia normal de gestão de risco;



. Durante a última semana de referência, aumentaram tanto as posições longas como as curtas, embora as coberturas curtas tenham crescido a um ritmo mais acelerado. Este é um comportamento típico dos produtores de cacau, que aproveitam os períodos de preços elevados para fixar os preços de venda futuros. Consequentemente, o aumento das posições curtas dos «Commercials» não deve ser automaticamente interpretado como uma perspetiva de tendência de baixa, mas sim como uma estratégia normal de gestão de risco; O comportamento dos fundos de investimento é, sem dúvida, mais digno de nota. Embora os fundos de cobertura continuem com uma posição líquida curta de cerca de 5 900 contratos , aumentaram as posições longas ao mesmo tempo que cobriram mais de 3 300 contratos curtos durante a semana em análise. Isto sugere que os fundos especulativos não estão a posicionar-se agressivamente para outra queda significativa, mas sim a reduzir a exposição anteriormente pessimista e a diminuir o risco da carteira;



é, sem dúvida, mais digno de nota. Embora os fundos de cobertura continuem com uma posição líquida curta de cerca de , aumentaram as posições longas ao mesmo tempo que cobriram mais de durante a semana em análise. Isto sugere que os fundos especulativos não estão a posicionar-se agressivamente para outra queda significativa, mas sim a reduzir a exposição anteriormente pessimista e a diminuir o risco da carteira; Ao mesmo tempo, o volume de posições em aberto aumentou em mais de 11 000 contratos, indicando que está a entrar capital novo no mercado, em vez de o movimento recente ser impulsionado exclusivamente pelo encerramento de posições por parte dos participantes existentes. Em conjunto com a melhoria das perspetivas de oferta na África Ocidental, o aumento das chegadas de cacau da Costa do Marfim e a procura mais fraca por parte da indústria do chocolate, os dados mais recentes do CoT apontam mais para uma correção em curso, na sequência da recuperação do ano passado, do que para uma confirmação clara do início de um mercado em baixa a longo prazo.

Embora os fundamentos do cacau tenham melhorado visivelmente do lado da oferta, o posicionamento dos maiores participantes especulativos ainda não reflete uma forte convicção de que os preços estejam a entrar numa tendência descendente prolongada ao longo de vários meses. Uma confirmação mais sólida desse cenário exigiria, provavelmente, que os futuros relatórios CoT revelassem um novo aumento das posições curtas especulativas, a par de uma melhoria contínua nos fundamentos do mercado.