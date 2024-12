Gráfico do Dia - CHN.cash (13.12.2024)

As ações chinesas enfrentam uma pressão crescente, uma vez que as últimas promessas económicas de Pequim ficam aquém das expectativas do mercado, enquanto a ameaça de novas tensões comerciais com os EUA lança uma sombra sobre as perspectivas para 2025. A mudança de política no sentido de um crescimento orientado para o consumo e de uma orientação monetária mais flexível ainda não convenceu os investidores, com os rendimentos das obrigações a atingirem mínimos históricos, num contexto de preocupações persistentes com a deflação. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais estatísticas do mercado: As taxas de rendibilidade das obrigações chinesas a 10 anos atingiram um mínimo histórico de 1,77%, descendo 5bps

Prevê-se que o yuan enfraqueça para 7,37-7,50 por dólar em 2025

O objetivo do défice orçamental deverá aumentar para 4-4,5% do PIB O CHN.cash desceu, com os mercados a digerirem os resultados da Conferência Central de Trabalho Económico da China (CEWC), que deu prioridade ao crescimento do consumo, mas não chegou a apresentar o pacote de estímulos agressivos que muitos investidores previam. Embora os funcionários se tenham comprometido a impulsionar a procura interna e tenham sinalizado um aumento da despesa pública, a falta de medidas concretas deixou os mercados a questionar o empenho de Pequim numa reforma significativa. Rendimento das obrigações a 10 anos. Fonte: Bloomberg Mudança de política vs. realidade do mercado Os mercados obrigacionistas estão a pintar um quadro particularmente preocupante, com o rendimento de referência a 10 anos a cair abaixo de 1,8% pela primeira vez na história. Esta descida persistente dos rendimentos, apesar das promessas de aumento das despesas fiscais, sugere preocupações profundas quanto à trajetória de crescimento da China e aos riscos de deflação. A ênfase dada pela conferência ao “aumento vigoroso do consumo” marca apenas a segunda vez numa década em que a procura interna assume a prioridade máxima, reflectindo a crescente consciencialização dos desequilíbrios estruturais da economia. No entanto, os analistas continuam cépticos quanto à sua implementação, tendo o Macquarie Group referido que o estímulo direto ao consumo parece improvável. Tensões comerciais e estratégia cambial Olhando para o futuro, o espetro de novas tensões comerciais com os EUA paira sobre os activos chineses. Os relatórios indicam que Pequim pode permitir que o yuan enfraqueça em 2025 como proteção contra potenciais tarifas da era Trump, incluindo a ameaça de um direito universal de 10% e um imposto de 60% sobre as importações chinesas. Os estrategas monetários projectam que o yuan poderá desvalorizar-se para 7,37-7,50 por dólar, o que representa uma mudança significativa na gestão tradicionalmente rigorosa da taxa de câmbio da China. CHN.cash (D1) O Índice HSCEI, representado por CHN.cash, está a ser negociado entre os níveis de retração Fibonacci de 23,6% e 38,2%. A SMA de 50 dias está posicionada para agir como suporte ou resistência, dependendo da direção da ação futura dos preços. Para os ursos, o alvo principal é um movimento em direção às baixas do final de novembro, seguido por um potencial reteste da SMA de 200 dias em 6.485. Os touros, por outro lado, terão como objetivo quebrar acima do nível de retração de Fibonacci de 38,2% e atingir os máximos do início de dezembro. O RSI está a consolidar-se na zona neutra, indicando uma falta de forte impulso, enquanto o MACD está a apertar, sinalizando potencial para uma quebra em qualquer direção. Estes indicadores técnicos sugerem um momento crucial para o índice.

