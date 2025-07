Gráfico do dia - COCOA (17.07.2025)

Na manhã de quinta-feira, os preços do cacau registaram uma queda acentuada - os futuros do cacau ICE (COCOA) caíram mais de 3%, recuando para os níveis de preços registados pela última vez no outono de 2024. Embora os preços permaneçam historicamente elevados, o sentimento do mercado está a arrefecer à medida que os sinais de enfraquecimento da procura, particularmente na Europa, começam a pesar. Os dados alarmantes do setor europeu de transformação de cacau sugerem uma fase prolongada de destruição da procura, num contexto de custos persistentemente elevados das matérias-primas. Destaques do mercado do cacau A moagem de cacau na Europa caiu 7,2% em relação ao ano anterior no segundo trimestre de 2025 , continuando a tendência de queda que começou em 2023 - o declínio mais acentuado em duas décadas. A queda trimestral em relação ao trimestre anterior situou-se em 6,9%. A Alemanha , o principal processador de cacau da Europa, registou uma queda de 17% em relação ao ano anterior , com algumas empresas como a Hanseatisches Chocoladen Kontor a saírem completamente do mercado.

, continuando a tendência de queda que começou em 2023 - o declínio mais acentuado em duas décadas. A queda trimestral em relação ao trimestre anterior situou-se em 6,9%. , o principal processador de cacau da Europa, registou uma , com algumas empresas como a Hanseatisches Chocoladen Kontor a saírem completamente do mercado. A produção global de cacau caiu 12,9% na temporada 2023/24 , principalmente devido a doenças das culturas, envelhecimento das árvores e clima irregular na Costa do Marfim e no Gana - que juntos representam cerca de 60% da oferta global. Estes valores compensam ligeiramente o impacto negativo da queda da procura.

, principalmente devido a doenças das culturas, envelhecimento das árvores e clima irregular na Costa do Marfim e no Gana - que juntos representam cerca de 60% da oferta global. Estes valores compensam ligeiramente o impacto negativo da queda da procura. Prevê-se uma recuperação da produção de 7,8% para 2024/25 , mas os preços elevados e os atuais constrangimentos logísticos continuam a suprimir a procura. O cacau atingiu um recorde de $12.000/tonelada no início de 2025 , sendo atualmente negociado em torno dos $9.000 , com os futuros a atingirem níveis próximos dos $7.300 - ainda muito acima das médias históricas.

, mas os preços elevados e os atuais constrangimentos logísticos continuam a suprimir a procura. O cacau atingiu um recorde de , sendo atualmente negociado em torno dos , com os futuros a atingirem níveis próximos dos - ainda muito acima das médias históricas. A diferença de preços entre a manteiga de cacau e o cacau em pó está a aumentar rapidamente , com os preços da manteiga a subirem 25% mais depressa do que os do pó. Esta situação está a reduzir as margens dos fabricantes de chocolate de qualidade superior e a aumentar o risco de substituição (óleos vegetais, gorduras alternativas).

, com os preços da manteiga a subirem 25% mais depressa do que os do pó. Esta situação está a reduzir as margens dos fabricantes de chocolate de qualidade superior e (óleos vegetais, gorduras alternativas). Os custos da energia aumentaram 40% desde 2020 , comprimindo ainda mais as margens de lucro dos transformadores europeus - uma tendência que se reflecte no declínio do desempenho de empresas como a Barry Callebaut .

, comprimindo ainda mais as margens de lucro dos transformadores europeus - uma tendência que se reflecte no declínio do desempenho de empresas como a . Os inventários de cacau nos portos monitorizados pela ICE estão a aumentar, sinalizando uma diminuição da tensão do lado da oferta. O equilíbrio entre a oferta e a procura melhorou significativamente, quase eliminando os receios de uma grave escassez de cacau, apesar da persistência de doenças nas culturas e da volatilidade climática na África Ocidental. CACAU (Gráfico diário - D1) No gráfico diário, os contratos de cacau recuaram para níveis vistos pela última vez no quarto trimestre de 2024. Um potencial padrão de cabeça e ombros de baixa está se formando, com resistência significativa em torno de US $ 11.200 e US $ 12.500, e um decote perto de US $ 6.300 / tonelada. Uma quebra confirmada abaixo desta linha de pescoço pode abrir a porta para um teste da área de $5.000/tonelada. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

