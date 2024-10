Gráfico do dia - DE40 (05.09.2024)

O DAX sofreu uma correção acentuada depois de ter atingido máximos históricos. Apesar do risco de recessão, o crescimento impulsionado pela IA da SAP impulsionou significativamente o índice, contrastando fortemente com o declínio das principais ações do setor automóvel.

O DAX, o principal índice de ações da Alemanha, atingiu recentemente novos máximos históricos, desafiando os crescentes desafios económicos que, segundo muitos economistas, poderão levar o país a uma recessão técnica até ao final do trimestre em curso. Este notável desempenho do mercado contrasta fortemente com o declínio observado entre as acções do sector automóvel alemão - nenhuma das quais registou retornos positivos até agora este ano. O DAX está agora a cair mais de 2% em relação ao máximo, após a venda de acções tecnológicas nos EUA, depois de a Nvidia ter perdido 10% do seu valor numa semana.

Um fator crítico para o desempenho superior do DAX é o extraordinário crescimento da SAP, a principal empresa alemã de software e tecnologia. A SAP liderou a expansão impulsionada pela IA, com as suas ações a subirem 42% até à data, após um aumento de 45% em 2023. Mais de um terço dos ganhos do DAX este ano podem ser atribuídos ao desempenho da SAP.

Os problemas económicos da Alemanha persistem

A resiliência do DAX contrasta fortemente com as perspectivas económicas cada vez mais sombrias da Alemanha. O PIB do país registou uma contração de 0,1% no segundo trimestre de 2024, ficando atrás do crescimento de 0,3% da zona euro durante o mesmo período. O sector da indústria transformadora, historicamente um pilar da economia alemã, está mergulhado numa recessão estrutural. O índice S&P Global Purchasing Managers' Index (PMI) para a Alemanha entrou ainda mais em contração em agosto, atingindo um mínimo de cinco meses, prolongando uma recessão que persiste desde meados de 2022.

O Índice de Clima Empresarial da ifo caiu para 86,6 pontos em agosto, contra 87 em julho, marcando um novo mínimo de cinco meses. Apesar destes desafios, o sucesso da SAP, sustentado pelo forte crescimento das suas receitas na nuvem e pela utilização estratégica da IA generativa, continua a impulsionar o desempenho do DAX, realçando a divergência entre as dificuldades económicas mais gerais e o sucesso do setor tecnológico alemão.

DE40 (intervalo D1)

O DAX alemão, depois de atingir o seu máximo histórico, perdeu mais de 2% do seu valor e está agora a tentar recuperar algumas das perdas. Está sentado perto da resistência no nível de retração de Fibonacci de 23,6% e não muito longe do 100 SMA em 18.452. O RSI esfriou e está na parte superior da zona neutra. O MACD e o ADX estão ambos a dirigir-se para uma divergência de baixa, que pode valer a pena observar. Se os touros recuperarem o poder, a resistência está na alta semanal de maio deste ano, em 18.896.

Fonte: xStation 5