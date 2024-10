Gráfico do dia - DE40 (23.09.2024)

Os últimos dados económicos da Alemanha e da Zona Euro pintaram um quadro sombrio, com os PMIs da indústria em território de contração. Esta fraqueza económica está a alimentar as expectativas de cortes mais rápidos das taxas do BCE, o que poderá dar um impulso ao DAX, apesar do ambiente económico desafiante.

O DAX tem mostrado resistência face aos fracos dados económicos, oscilando em torno do preço mais elevado de sempre, dada a possibilidade de flexibilização monetária. A recente desinversão da curva das yields alemã, com as yields a 2 anos a caírem abaixo das yields a 10 anos pela primeira vez desde novembro de 2022, assinala a mudança das expectativas do mercado para uma política mais acomodatícia do BCE. Esta alteração na dinâmica da curva das yields, juntamente com indicadores económicos decepcionantes, levou a um aumento das apostas em cortes mais rápidos e profundos das taxas por parte do BCE.

Historicamente, setembro tem sido um mês difícil para o DAX. No entanto, outubro tende a registar um desempenho mais positivo, o que poderá estar em sintonia com as crescentes expectativas de flexibilização do BCE.

Os investidores devem preparar-se para uma maior volatilidade nas próximas semanas, à medida que o mercado processa os fracos dados económicos e se ajusta à evolução das expectativas de política do BCE. As orientações futuras do BCE e as projeções económicas serão cruciais para moldar o sentimento do mercado. As componentes do DAX, em especial as dos sectores cíclicos como o automóvel e o industrial, são susceptíveis de serem altamente sensíveis aos comentários do BCE e às perspectivas económicas. A queda contínua do sector da indústria transformadora é particularmente preocupante, com a produção a cair ao ritmo mais rápido desde há um ano. Esta queda não é isolado, uma vez que está a começar a afetar o sector dos serviços tradicionalmente resistentes da Alemanha. A rápida mudança de um otimismo moderado para um pessimismo acentuado em apenas um mês sublinha a fragilidade do sentimento empresarial. É provável que o debate em curso sobre os riscos de desindustrialização na Alemanha se intensifique devido a estes indicadores económicos preocupantes. Apesar destes desafios, há uma réstia de esperança de que os salários mais altos, combinados com uma inflação mais baixa, possam estimular a procura interna e o consumo.

O potencial para cortes mais rápidos nas taxas poderia dar apoio ao DAX, beneficiando especialmente os sectores sensíveis às taxas de juro, como o imobiliário e os serviços públicos. No entanto, a atual fraqueza económica, em particular no sector da indústria transformadora, pode continuar a pesar sobre certos componentes do DAX.

DE40 (gráfico D1)

O DE40 está a ser negociado perto dos máximos históricos. A questão atual é se o DAX será capaz de permanecer nestes níveis.

A primeira zona de resistência está marcada pelos 18.987,7 e a zona de suporte está marcada pelos 18.862,6. Neste momento, os osciladores estão a dar sinais de alta, com o MACD a subir e o RSI a consolidar perto de níveis de sobre-venda. Fonte: xStation