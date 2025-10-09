Gráfico do dia - ETHEREUM (09.10.2025)

Principais conclusões Ethereum perde 4%, caindo abaixo da EMA50; os influxos dos ETFs de Ethereum permanecem abaixo dos ETFs de Bitcoin

A Ethereum Foundation planeia concentrar-se na privacidade, enquanto a parceria da ConsenSys com a SWIFT concentra-se na nova norma ISO20022

As hipóteses de novos cortes nas taxas de juro nos EUA estão a aumentar, o que poderá apoiar a ETH a médio prazo

O Ethereum apresenta uma queda superior a 4% hoje, pressionado por um dólar americano mais forte, o abrandamento do Bitcoin e um sentimento ligeiramente mais cauteloso nos mercados acionários dos EUA. A segunda maior criptomoeda do mundo poderá retomar a sua tendência de alta se o ouro e o Bitcoin perderem impulso novamente, provocando uma rotação de volta para ativos de maior risco em meio a expectativas crescentes de cortes nas taxas de juros dos EUA e uma esperança ainda “razoável” de uma aterragem suave da economia. Ao contrário do BTC, o Ethereum também oferece uma opção de staking, que pode atrair capital em um ambiente de rendimentos e taxas mais baixas. O cofundador da Ethereum, Joe Lubin, anunciou na Bloomberg Crypto uma parceria entre a ConsenSys e a SWIFT para desenvolver um livro-razão compartilhado baseado em blockchain. O sistema integrará o novo padrão de mensagens ISO 20022, que substitui a infraestrutura legada da SWIFT, com a blockchain Ethereum, aumentando potencialmente a utilidade da ETH nas transações. Entretanto, a Ethereum Foundation revelou a criação de uma equipa de 47 membros dedicada a melhorar a privacidade da blockchain — incluindo transações privadas e soluções de identidade. Os dados do ETF mostram um contraste acentuado nos fluxos de fundos: os ETFs de Bitcoin atraíram mais de 440 milhões de dólares ontem, em comparação com apenas 67,4 milhões de dólares para os fundos baseados em Ethereum. Enquanto o ETHA da BlackRock registou entradas líquidas de 147 milhões de dólares, tanto o FETH da Fidelity como o ETHE da Grayscale registaram saídas de 63,1 milhões de dólares e 16,7 milhões de dólares, respetivamente. Ethereum (D1) Os preços do ETH caíram abaixo da média móvel exponencial (EMA) de 50 dias, perto de US$ 4.370. O RSI oscila em torno de 50, sugerindo uma configuração aberta para movimentos ascendentes e descendentes. No entanto, tanto o RSI quanto o MACD têm apresentado uma tendência de queda desde julho, indicando um enfraquecimento do impulso de compra perto das máximas históricas. Fonte: xStation5 Nas últimas semanas, a Ethereum refletiu o desempenho do índice Russell 2000 de pequena capitalização, que acompanha as empresas americanas mais sensíveis às variações nas taxas de juros. O gráfico mostra uma formação em «copo e alça», um padrão de continuação de alta que muitas vezes precede uma quebra ascendente. Os dados do CME FedWatch apontam atualmente para uma probabilidade de quase 96% de outro corte de 25 pontos base na reunião do Fed em 29 de outubro e uma probabilidade de 82% de outro corte em dezembro. Fonte: xStation5

