A queda dos preços do petróleo e do gás, resultante da cessação dos ataques entre os EUA e o Irão, levou a coroa norueguesa quase ao fim do ranking das moedas desta semana (apenas o bolívar boliviano se encontra numa posição inferior, cujas cotações não analisamos regularmente).

Cessar-fogo retoma?

Os bombardeamentos cessaram, em parte devido ao esgotamento dos alvos e das reservas de munições. No domingo, o embaixador dos EUA na ONU, Mike Waltz, confirmou esta informação. No mesmo dia, Donald Trump afirmou que as negociações com o Irão estão em curso. Caso estas fracassem, os EUA «voltariam ao que estavam a fazer».

Figura 1: Retorno do petróleo 50 dias antes e 200 dias após o evento

Fonte: XTB Research, 28.07.2026

A situação é apresentada de forma ligeiramente diferente pelo porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Esmail Baghaei, que afirma que não existe, neste momento, qualquer diálogo direto entre responsáveis do Irão e dos EUA. Teerão, no entanto, declarou que suspenderá as retaliações «enquanto os EUA mantiverem a pausa». Confirmou ainda que está a manter conversações com Omã, um mediador fundamental em todo o conflito. O seu objetivo é estabelecer «mecanismos relativos ao tráfego marítimo» no Estreito de Ormuz.

Sem alterações fundamentais

O Estreito de Ormuz permanece de facto encerrado (de acordo com dados da Kpler, o tráfego marítimo está limitado a um máximo de cerca de uma dúzia de navios por dia, em comparação com aproximadamente 80 a 140 em condições normais), e as partes continuam longe de chegar a um acordo sobre o enriquecimento de urânio.

Além disso, na semana passada, os houthis do Iémen juntaram-se ao conflito, levando a cabo ataques à infraestrutura petrolífera da Saudi Aramco e ameaçando atacar petroleiros em Bab al-Mandab, o que restringe o tráfego neste estreito estratégico no sul da Península Arábica.

Todas as opções em cima da mesa?

O reinício dos ataques poderá resultar num rápido regresso dos preços do petróleo bruto Brent para cerca de 100 dólares por barril. Quaisquer sinais de progresso nas negociações, por sua vez, poderiam conduzir a uma descida gradual dos preços, embora pareça que o mercado já não esteja a prestar tanta atenção a estas comunicações, abordando a comunicação caótica de Donald Trump com alguma distância.

O número de navios que atravessam o Estreito de Ormuz é fundamental. Se observarmos uma melhoria a este respeito, os preços do petróleo poderão continuar a descer. De momento, porém, não há motivos claros para otimismo nesta área.

Dados macroeconómicos

Hoje, às 21h30, aguardamos a publicação do relatório da API sobre a variação dos stocks de petróleo. Da Noruega, receberemos dois dados significativos esta semana: as vendas a retalho de junho (quarta-feira) e a taxa de desemprego de julho (sexta-feira). Não prevemos que estes se traduzam significativamente em volatilidade no par EURNOK.

Este cenário, no contexto dos fatores locais, poderá apenas ser dinamizado pela publicação dos dados da inflação de julho, prevista para 10 de agosto. Um valor superior ao esperado poderá fazer com que a reunião do Norges Bank, que terá lugar três dias depois (13 de agosto), seja acompanhada com especial atenção pelos investidores. A probabilidade implícita no mercado de um aumento das taxas em agosto já atinge mais de 40%.

Análise técnica

Figura 2: EURNOK (05.02.2026 - 28.07.2026)

Fonte: xStation, 28.07.2026

Após as fortes quedas em junho, chegou a altura de algumas recuperações em julho.

Atualmente, encontra-se no nível de 11,03, a testar pontos importantes de resistência, nomeadamente a média móvel de 50 dias e a retração de Fibonacci de 50. Um pouco mais acima (aproximadamente 11,05) situa-se a próxima barreira, representada pela média de 100 dias. Uma quebra efetiva para cima, para fora deste intervalo, poderá abrir caminho para a continuação das subidas e um regresso aos picos de junho.

Este cenário é apoiado pelos indicadores de curto prazo. O RSI regressou a um nível neutro (49,4), deixando margem para possíveis subidas, enquanto o MACD indica claramente que a pressão de oferta presente nas últimas semanas abrandou significativamente, o que se pode observar no histograma que se reduz sistematicamente, tendendo para a linha zero.