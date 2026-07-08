A sessão desta quarta-feira no mercado EURUSD está a ser marcada pelo confronto entre três forças: as expectativas quanto à trajetória futura da política da Reserva Federal, a postura cada vez mais firme do Banco Central Europeu e o prémio de risco renovado associado aos desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente.

O mercado encontra-se atualmente num momento invulgar, uma vez que os investidores já não se concentram exclusivamente em saber qual dos bancos centrais manterá a postura mais restritiva. A questão fundamental agora é por quanto tempo a Reserva Federal manterá as taxas nos níveis atuais e se o BCE será, de facto, forçado a proceder a novos aumentos das taxas de juro.

A divulgação hoje da ata da reunião do FOMC poderá fornecer pistas importantes sobre a orientação futura da política monetária dos EUA. Ao mesmo tempo, os mercados devem também ter em conta os desenvolvimentos geopolíticos e a subida dos preços do petróleo, que poderão, mais uma vez, complicar as perspetivas de inflação em ambos os lados do Atlântico.

Fonte: xStation5

Três fatores que atualmente influenciam o EURUSD

1. Minutas do FOMC: Os mercados procuram pistas sobre futuros cortes nas taxas de juro da Reserva Federal

O principal acontecimento do dia continua a ser a divulgação das últimas miuntas da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Desta vez, os mercados não se estão a concentrar exclusivamente em saber se a Reserva Federal manterá uma política restritiva. A questão mais importante é quando e em que condições a Reserva Federal estará pronta para mudar o rumo da política monetária.

Os mercados têm vindo a avaliar cada vez mais a possibilidade de futuros cortes nas taxas de juro nos Estados Unidos, mas a Reserva Federal deve manter-se extremamente cautelosa na sua comunicação. Sinalizar disponibilidade para flexibilizar a política monetária demasiado cedo poderia ser interpretado como uma declaração prematura de vitória sobre a inflação e poderia minar a credibilidade do banco central.

O facto de os mercados estarem a analisar os primeiros sinais da comunicação do Fed sob a liderança de Kevin Warsh confere ainda mais importância à publicação de hoje. O novo presidente do Fed enfrenta um difícil equilíbrio: reconhecer as expectativas do mercado quanto a taxas de juro mais baixas, evitando simultaneamente qualquer sugestão de que a luta contra a inflação já tenha sido vencida.

A ata de hoje poderá fornecer informações sobre a forma como os membros do FOMC avaliam:

a persistência das pressões inflacionistas,

a resiliência da economia dos EUA,

o momento de um potencial ciclo de descidas das taxas.

Se o documento revelar maior cautela em relação às descidas das taxas, o dólar poderá receber apoio adicional. No entanto, se os mercados interpretarem a ata como um sinal de maior disponibilidade para flexibilizar a política monetária, a moeda norte-americana poderá vir a sofrer novas pressões.

2. BCE mantém-se hawkish e continua a apoiar o euro

A situação do outro lado do Atlântico apresenta-se atualmente diferente.

Na sequência do aumento das taxas em 25 pontos base em junho, o Banco Central Europeu continua focado nos riscos relacionados com as pressões inflacionistas persistentes. Os mercados estão cada vez mais a precificar um cenário em que o BCE poderá proceder a outro aumento das taxas ainda este ano.

Isto representa uma mudança significativa em comparação com o período anterior, em que a principal preocupação para o euro era o abrandamento do crescimento económico e a possibilidade de flexibilização monetária.

Atualmente, os mercados devem ter em conta que a inflação persistente, particularmente no setor dos serviços, combinada com a possibilidade de preços mais elevados da energia, poderá obrigar o BCE a manter uma postura de política restritiva por mais tempo.

Para o par EUR/USD, isto constitui uma importante fonte de apoio. Mesmo que o dólar se mantenha forte devido à solidez relativa da economia dos EUA e ao seu estatuto de porto seguro, o euro continua a beneficiar da perspetiva de taxas de juro mais elevadas na zona do euro.

3. Aumento das tensões entre os EUA e o Irão e a renovada importância dos mercados petrolíferos

Um dos novos fatores mais importantes para os mercados globais continua a ser a situação no Médio Oriente.

O aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão, a par das preocupações com as restrições às exportações de petróleo iraniano, aumentou o risco de perturbações no abastecimento nos mercados energéticos.

A resposta do mercado tem sido uma subida dos preços do petróleo bruto Brent e WTI, com os investidores a considerarem, mais uma vez, a possibilidade de as pressões inflacionistas se manterem elevadas por mais tempo.

Por um lado, a incerteza geopolítica tradicionalmente favorece o dólar norte-americano enquanto ativo de refúgio. Durante períodos de maior aversão ao risco, os investidores recorrem frequentemente à moeda norte-americana.

Por outro lado, os preços mais elevados da energia aumentam a pressão inflacionista e complicam as decisões dos bancos centrais. A economia da zona do euro continua particularmente vulnerável ao aumento dos custos de importação devido à sua dependência do abastecimento energético.

Se os preços do petróleo voltarem a subir significativamente, os mercados poderão começar a precificar o risco de tanto a Fed como o BCE manterem uma política monetária mais restritiva por mais tempo.

EURUSD: Os mercados aguardam o próximo passo na divergência de políticas entre a Fed e o BCE

A situação atual neste importante par cambial reflete o choque entre três narrativas diferentes:

Fed – os mercados estão a tentar determinar o momento de potenciais reduções das taxas de juro,

– os mercados estão a tentar determinar o momento de potenciais reduções das taxas de juro, BCE – os investidores estão a precificar a possibilidade de um maior aperto monetário,

– os investidores estão a precificar a possibilidade de um maior aperto monetário, Tensões no Médio Oriente e preços do petróleo – um fator que aumenta a incerteza em torno da inflação e a volatilidade do mercado.

Neste contexto, o EURUSD continua altamente vulnerável a oscilações bruscas, uma vez que cada novo desenvolvimento pode alterar rapidamente as expectativas relativamente à diferença de política entre os dois bancos centrais.

As taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA continuarão a ser um canal de transmissão fundamental. O aumento das taxas de rendibilidade poderá apoiar o dólar, ao fazer com que o mercado precifique custos de financiamento mais elevados, enquanto a queda das taxas poderá aumentar a pressão sobre a moeda norte-americana.

Pontos-chave

Minutas de hoje do FOMC poderá tornar-se o evento mais importante para o mercado do dólar.

A Reserva Federal encontra-se agora numa fase em que os investidores analisam não a possibilidade de novos aumentos das taxas de juro, mas sim o calendário de potenciais reduções das taxas.

Kevin Warsh deve equilibrar as expectativas do mercado quanto a uma política mais flexível com a necessidade de preservar a credibilidade na luta contra a inflação.

O BCE continua a ser uma importante fonte de apoio para o euro, devido às expectativas de um novo aumento das taxas de juro este ano.

A escalada das tensões no Médio Oriente e a subida dos preços do petróleo poderão, mais uma vez, aumentar as pressões inflacionistas.

O EURUSD mantém-se, portanto, num ponto em que o próximo movimento significativo poderá ser determinado por uma questão fundamental: será que a política do Fed mudará primeiro, ou será que o BCE será forçado a continuar a sua luta contra a inflação por mais tempo?