A sessão desta quarta-feira no mercado EURUSD está a ser marcada pelo confronto entre três forças: as expectativas quanto à trajetória futura da política da Reserva Federal, a postura cada vez mais firme do Banco Central Europeu e o prémio de risco renovado associado aos desenvolvimentos geopolíticos no Médio Oriente.
O mercado encontra-se atualmente num momento invulgar, uma vez que os investidores já não se concentram exclusivamente em saber qual dos bancos centrais manterá a postura mais restritiva. A questão fundamental agora é por quanto tempo a Reserva Federal manterá as taxas nos níveis atuais e se o BCE será, de facto, forçado a proceder a novos aumentos das taxas de juro.
A divulgação hoje da ata da reunião do FOMC poderá fornecer pistas importantes sobre a orientação futura da política monetária dos EUA. Ao mesmo tempo, os mercados devem também ter em conta os desenvolvimentos geopolíticos e a subida dos preços do petróleo, que poderão, mais uma vez, complicar as perspetivas de inflação em ambos os lados do Atlântico.
Fonte: xStation5
Três fatores que atualmente influenciam o EURUSD
1. Minutas do FOMC: Os mercados procuram pistas sobre futuros cortes nas taxas de juro da Reserva Federal
O principal acontecimento do dia continua a ser a divulgação das últimas miuntas da reunião do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC).
Desta vez, os mercados não se estão a concentrar exclusivamente em saber se a Reserva Federal manterá uma política restritiva. A questão mais importante é quando e em que condições a Reserva Federal estará pronta para mudar o rumo da política monetária.
Os mercados têm vindo a avaliar cada vez mais a possibilidade de futuros cortes nas taxas de juro nos Estados Unidos, mas a Reserva Federal deve manter-se extremamente cautelosa na sua comunicação. Sinalizar disponibilidade para flexibilizar a política monetária demasiado cedo poderia ser interpretado como uma declaração prematura de vitória sobre a inflação e poderia minar a credibilidade do banco central.
O facto de os mercados estarem a analisar os primeiros sinais da comunicação do Fed sob a liderança de Kevin Warsh confere ainda mais importância à publicação de hoje. O novo presidente do Fed enfrenta um difícil equilíbrio: reconhecer as expectativas do mercado quanto a taxas de juro mais baixas, evitando simultaneamente qualquer sugestão de que a luta contra a inflação já tenha sido vencida.
A ata de hoje poderá fornecer informações sobre a forma como os membros do FOMC avaliam:
- a persistência das pressões inflacionistas,
- a resiliência da economia dos EUA,
- o momento de um potencial ciclo de descidas das taxas.
Se o documento revelar maior cautela em relação às descidas das taxas, o dólar poderá receber apoio adicional. No entanto, se os mercados interpretarem a ata como um sinal de maior disponibilidade para flexibilizar a política monetária, a moeda norte-americana poderá vir a sofrer novas pressões.
2. BCE mantém-se hawkish e continua a apoiar o euro
A situação do outro lado do Atlântico apresenta-se atualmente diferente.
Na sequência do aumento das taxas em 25 pontos base em junho, o Banco Central Europeu continua focado nos riscos relacionados com as pressões inflacionistas persistentes. Os mercados estão cada vez mais a precificar um cenário em que o BCE poderá proceder a outro aumento das taxas ainda este ano.
Isto representa uma mudança significativa em comparação com o período anterior, em que a principal preocupação para o euro era o abrandamento do crescimento económico e a possibilidade de flexibilização monetária.
Atualmente, os mercados devem ter em conta que a inflação persistente, particularmente no setor dos serviços, combinada com a possibilidade de preços mais elevados da energia, poderá obrigar o BCE a manter uma postura de política restritiva por mais tempo.
Para o par EUR/USD, isto constitui uma importante fonte de apoio. Mesmo que o dólar se mantenha forte devido à solidez relativa da economia dos EUA e ao seu estatuto de porto seguro, o euro continua a beneficiar da perspetiva de taxas de juro mais elevadas na zona do euro.
3. Aumento das tensões entre os EUA e o Irão e a renovada importância dos mercados petrolíferos
Um dos novos fatores mais importantes para os mercados globais continua a ser a situação no Médio Oriente.
O aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irão, a par das preocupações com as restrições às exportações de petróleo iraniano, aumentou o risco de perturbações no abastecimento nos mercados energéticos.
A resposta do mercado tem sido uma subida dos preços do petróleo bruto Brent e WTI, com os investidores a considerarem, mais uma vez, a possibilidade de as pressões inflacionistas se manterem elevadas por mais tempo.
Por um lado, a incerteza geopolítica tradicionalmente favorece o dólar norte-americano enquanto ativo de refúgio. Durante períodos de maior aversão ao risco, os investidores recorrem frequentemente à moeda norte-americana.
Por outro lado, os preços mais elevados da energia aumentam a pressão inflacionista e complicam as decisões dos bancos centrais. A economia da zona do euro continua particularmente vulnerável ao aumento dos custos de importação devido à sua dependência do abastecimento energético.
Se os preços do petróleo voltarem a subir significativamente, os mercados poderão começar a precificar o risco de tanto a Fed como o BCE manterem uma política monetária mais restritiva por mais tempo.
EURUSD: Os mercados aguardam o próximo passo na divergência de políticas entre a Fed e o BCE
A situação atual neste importante par cambial reflete o choque entre três narrativas diferentes:
- Fed – os mercados estão a tentar determinar o momento de potenciais reduções das taxas de juro,
- BCE – os investidores estão a precificar a possibilidade de um maior aperto monetário,
- Tensões no Médio Oriente e preços do petróleo – um fator que aumenta a incerteza em torno da inflação e a volatilidade do mercado.
Neste contexto, o EURUSD continua altamente vulnerável a oscilações bruscas, uma vez que cada novo desenvolvimento pode alterar rapidamente as expectativas relativamente à diferença de política entre os dois bancos centrais.
As taxas de rendibilidade das obrigações dos EUA continuarão a ser um canal de transmissão fundamental. O aumento das taxas de rendibilidade poderá apoiar o dólar, ao fazer com que o mercado precifique custos de financiamento mais elevados, enquanto a queda das taxas poderá aumentar a pressão sobre a moeda norte-americana.
Pontos-chave
- Minutas de hoje do FOMC poderá tornar-se o evento mais importante para o mercado do dólar.
- A Reserva Federal encontra-se agora numa fase em que os investidores analisam não a possibilidade de novos aumentos das taxas de juro, mas sim o calendário de potenciais reduções das taxas.
- Kevin Warsh deve equilibrar as expectativas do mercado quanto a uma política mais flexível com a necessidade de preservar a credibilidade na luta contra a inflação.
- O BCE continua a ser uma importante fonte de apoio para o euro, devido às expectativas de um novo aumento das taxas de juro este ano.
- A escalada das tensões no Médio Oriente e a subida dos preços do petróleo poderão, mais uma vez, aumentar as pressões inflacionistas.
O EURUSD mantém-se, portanto, num ponto em que o próximo movimento significativo poderá ser determinado por uma questão fundamental: será que a política do Fed mudará primeiro, ou será que o BCE será forçado a continuar a sua luta contra a inflação por mais tempo?
Bolsas europeias registam quedas com o aumento das tensões entre os EUA e o Irão
Calendário económico: Minutas da última reunião da Fed
Destaques da manhã (08.07.2026)
🔴 Melhores pares de FX para Julho
Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.