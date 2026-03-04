Resumo do dia – Índices recuperam, petróleo à espera de novos desenvolvimentos

Serviços ISM de fevereiro: O índice subiu para 56,1 pontos (o nível mais alto desde meados de 2022), excedendo significativamente as expectativas. Crucialmente, o subíndice de Preços Pagos caiu para o seu nível mais baixo em quase um ano, sugerindo um arrefecimento das pressões inflacionárias no setor de serviços. Este declínio contrastou fortemente com o subíndice de preços recentemente divulgado no relatório ISM Manufacturing.

Mercado de Trabalho (ADP): O setor privado criou 63.000 empregos em fevereiro, o melhor desempenho desde julho de 2025 e um sinal de resiliência antes do relatório oficial do NFP de sexta-feira.

Reação de Wall Street: O US100 subiu 1,8% e o US500 1% , recuperando a maior parte das perdas da sessão anterior. Os fundamentos económicos robustos superaram as ansiedades geopolíticas, impulsionados pelas esperanças emergentes de que o conflito possa não ser tão prolongado como sugeriu Donald Trump, que recentemente previu que poderia durar várias semanas.

O e o , recuperando a maior parte das perdas da sessão anterior. Os fundamentos económicos robustos superaram as ansiedades geopolíticas, impulsionados pelas esperanças emergentes de que o conflito possa não ser tão prolongado como sugeriu Donald Trump, que recentemente previu que poderia durar várias semanas. Retração do preço do petróleo: O petróleo WTI subiu aproximadamente 0,2%, para cerca de US$ 75 por barril , reduzindo os ganhos anteriores, enquanto o petróleo Brent caiu cerca de 0,3%. Os investidores estão a começar a ponderar a possibilidade de um conflito mais curto. Por outro lado, o Irão afirmou que já atacou 10 petroleiros e pretende disparar contra qualquer navio, independentemente da sua bandeira, que apoie Israel.

Desenvolvimentos militares: O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, anunciou que os EUA e Israel estão prestes a alcançar a superioridade aérea total sobre o Irão, facilitando ataques mais profundos no país.

O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, anunciou que os EUA e Israel estão prestes a alcançar a superioridade aérea total sobre o Irão, facilitando ataques mais profundos no país. Sinais diplomáticos: O Irão negou relatos de quaisquer tentativas de negociar o fim da guerra com os EUA, uma medida que está a manter a alta volatilidade em todo o complexo de commodities.

O Irão negou relatos de quaisquer tentativas de negociar o fim da guerra com os EUA, uma medida que está a manter a alta volatilidade em todo o complexo de commodities. Stocks dos EUA: Os dados mostraram outro aumento significativo nos stocks de petróleo bruto, juntamente com um declínio nos estoques de gasolina, indicando que a procura por combustível continua robusta.

Os dados mostraram outro aumento significativo nos stocks de petróleo bruto, juntamente com um declínio nos estoques de gasolina, indicando que a procura por combustível continua robusta. Bitcoin ultrapassa US$ 73.000: A criptomoeda atingiu novos máximos locais, impulsionada pela melhora no sentimento e pelo renovado apoio político.

A criptomoeda atingiu novos máximos locais, impulsionada pela melhora no sentimento e pelo renovado apoio político. Apoio de Trump: Donald Trump criticou publicamente os bancos por sufocarem a inovação em criptomoedas (principalmente stablecoins) e apoiou a Clarity Act .

Donald Trump criticou publicamente os bancos por sufocarem a inovação em criptomoedas (principalmente stablecoins) e apoiou a . Recuperação das ações de criptomoedas: Coinbase (COIN): Subiu mais de 14% após uma reunião privada entre o CEO Brian Armstrong e o presidente Trump. MicroStrategy (MSTR): Ganhou 11% , aproveitando o impulso do ressurgimento do Bitcoin. Circle (CRCL): Subiu quase 3,5% devido ao otimismo em relação à regulamentação do mercado de stablecoins.

Perspectivas para a Broadcom (AVGO): Os investidores aguardam o relatório de lucros da Broadcom após o fecho do mercado com uma mistura de apreensão e esperança. A empresa serve como um barómetro crítico para a procura de chips de IA além da Nvidia. As expectativas são elevadas, especialmente após os comentários do bilionário Leo KoGuan, que afirmou que «a IA não é uma bolha, é apenas o começo», o que impulsionou o setor de semicondutores hoje (Nvidia +1,1%).

