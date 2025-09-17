Gráfico do dia: GBPUSD (17.09.2025)

A libra britânica caiu 0,1% em relação ao dólar hoje, mas continua a ser a moeda mais resistente do G10 face à recuperação do dólar. O IPC veio como esperado, mas ainda em níveis recorde, limitando a flexibilidade do Banco da Inglaterra, enquanto a atenção sobre o Reino Unido é reforçada ainda mais pela segunda visita de estado de Donald Trump este ano. A correção de hoje no GBPUSD parou na retração Fibonacci de 78,6% da última tendência de baixa. Este apoio é relativamente fraco, dado o provável aumento da volatilidade em torno da decisão da Fed, mas ficar acima da EMA de 10 dias (amarelo) deve ajudar a preservar a atual tendência de alta. Fonte: xStation5 Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O que está a influenciar o GBPUSD hoje? A inflação do Reino Unido manteve-se em 3,8% y/y em agosto, a mais alta desde janeiro de 2024. As pressões sobre os preços persistem apesar das taxas de juros ainda restritivas (atualmente 4%), do crescimento económico lento e da produtividade do trabalho em atraso. No entanto, a leitura do IPC em linha, combinada com uma recuperação mais ampla do USD, interrompeu uma série de dois dias de ganhos acima da média do GBPUSD.

O aumento dos custos da habitação e do arrendamento continua a ser o maior fardo para os consumidores britânicos (+6%), com os preços dos produtos alimentares também a estarem na vanguarda dos aumentos de preços em agosto (+5,1% y/y). Esta situação foi parcialmente compensada por um crescimento mais lento dos preços dos serviços de transporte (principalmente tarifas aéreas) e dos hotéis e restaurantes.

A ausência de surpresas no IPC arrefeceu ligeiramente o sentimento de alta da libra, mas a política monetária divergente entre o Reino Unido e os EUA deverá continuar a apoiar a moeda. O mercado espera que a Fed corte as taxas em 25 pontos base hoje, enquanto o Banco de Inglaterra deverá manter as taxas estáveis amanhã. Dadas as pressões salariais e a inflação mais elevada do G10 no Reino Unido, o BoE não tem margem para ser "mais dovish do que o esperado", ao contrário da Fed.

Entretanto, está a decorrer a segunda visita de Donald Trump ao Reino Unido este ano. Para além dos eventos cerimoniais, a viagem já está a servir de plataforma para negociações importantes sobre comércio e investimento. Nomeadamente, ambas as partes chegaram a acordo sobre o Tech Prosperity Deal, com os gigantes da tecnologia dos EUA (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) a comprometerem-se a investir cerca de 31 mil milhões de libras nos sectores da tecnologia quântica e de IA do Reino Unido.

