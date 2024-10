Gráfico do dia - HK.cash (10.10.2024)

O índice Hang Seng terminou a sessão com ganhos na ordem dos 3% e o índice CSI do continente subiu 1%, depois de o banco central da China ter anunciado a dimensão pormenorizada da facilidade de empréstimo SFISF. No entanto, os ganhos na China não foram enormes hoje, com o HK.cash a negociar atualmente com um ganho “quase simbólico” de 1%. A atenção do mercado está agora centrada na conferência de imprensa do Ministério das Finanças da China, agendada para sábado, na qual a China apresentará pormenores do seu plano de estímulo fiscal. O tema da conferência de imprensa é “intensificar o ajustamento contracíclico da política fiscal para promover um elevado crescimento económico ”.

”. O consenso do mercado aponta para um mínimo de 2 a 3 biliões de yuans (cerca de 300-400 mil milhões de dólares), como parte de um vasto pacote de estímulos, de acordo com o banco suíço Julius Baer; o banco espera mais anúncios relacionados com o “estímulo” nas próximas semanas

O Banco Central da China, o People's Bank of China (PBOC), anunciou hoje a criação de uma facilidade de swap para títulos, fundos e companhias de seguros (SFISF), com uma dotação inicial de 500 mil milhões de yuan, (equivalente a cerca de 71 mil milhões de dólares americanos).

A iniciativa visa apoiar principalmente o mercado bolsista, levando as instituições a abandonar as obrigações e a aumentar as dotações em índices. Embora o anúncio de que tal iniciativa teria lugar tenha sido feito há quase duas semanas, a decisão de hoje mostra que o PBoC está realmente determinado a agir rapidamente, criando uma facilidade de empréstimo para instituições financeiras, seguradoras e fundos, para comprar acções. O objetivo geral é melhorar as condições de liquidez no mercado chinês e apoiar uma série de investimentos em ações, fornecendo obrigações do Estado às instituições. O mecanismo permite às instituições de valores mobiliários alavancar obrigações e revendê-las para obter capital, que pode depois ser canalizado para a compra de acções. Não é de surpreender que os investidores tenham encarado a sua criação como uma boa notícia, melhorando o sentimento em torno dos índices chineses. A questão é: será por muito tempo? Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Gráfico de HK.cash (intervalo H4)

Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.