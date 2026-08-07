Preços do petróleo

A subida de 3,2% registada na terça-feira foi uma das mais fortes deste ano. O índice foi apoiado pela descida dos preços do petróleo bruto, na sequência das declarações de Scott Bessent. O Secretário do Tesouro afirmou na CNBC que existe a possibilidade de, já hoje ou amanhã, se chegar a um acordo sobre a abertura do estreito e de se darem passos no sentido de uma maior normalização da situação neste conflito.

Isto, evidentemente, não se concretizou.

Atualmente, os preços do petróleo estão novamente a subir, pesando sobre o principal índice tecnológico dos EUA.

O preço do barril de petróleo situa-se perto dos 78 dólares, o que representa um aumento de aproximadamente 4,5% em relação aos mínimos de quarta-feira.

O chamado «crack spread», a diferença entre o preço do petróleo bruto e os preços dos produtos petrolíferos dele derivados (tais como a gasolina ou o gasóleo), também se mantém em níveis muito elevados.

Figura 1: Preço e «crack spread» do petróleo (2025 - 2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Os aumentos são, evidentemente, impulsionados pelas notícias provenientes do Médio Oriente.

O Irão e Omã estão prestes a chegar a um acordo para garantir a livre circulação no Estreito de Ormuz. Segundo se sabe, o acordo aguarda atualmente a aprovação do parlamento iraniano. No entanto, há poucos indícios de que tenha alguma hipótese real de ser aceite pelos EUA.

As autoridades em Teerão estarão, alegadamente, a procurar:

introduzir uma proibição total de passagem para embarcações americanas e israelitas,

implementar um novo sistema de taxas que abranja custos de seguro e ambientais, entre outros,

exigir pagamentos de compensação especiais por parte de Estados hostis em troca do restabelecimento dos direitos de navegação.

📈 Época de resultados

A Nasdaq também beneficiou, na primeira metade da semana, dos resultados publicados por gigantes do setor. Na sequência da divulgação do relatório do segundo trimestre, as ações da Palantir subiram cerca de 30%, uma vez que os seus produtos já não constituem apenas um nicho restrito de contratos governamentais, mas sim uma poderosa ferramenta empresarial para o setor privado.

O crescimento das receitas atingiu 1,94 mil milhões de dólares (+94% em termos homólogos). Para o terceiro trimestre, a empresa prevê um resultado na ordem dos 2,16 mil milhões de dólares.

O lucro por ação (EPS) atingiu 0,41 dólares (+256% em termos homólogos).

Figura 2: Painel de controlo da Palantir (07.08.2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

A melhoria do sentimento em relação ao setor dos semicondutores também se revelou benéfica, com as ações a recuperarem ligeiramente dos mínimos locais. As empresas receberam algum apoio por parte das «hyperscalers», cujos relatórios trimestrais revelaram que as despesas de capital se mantiveram inalteradas. No caso da Alphabet, prevê-se que o CAPEX atinja 200 mil milhões de dólares em 2026.

A magnitude da correção de julho foi, no entanto, tão significativa que o índice SOX, que reúne as 30 maiores empresas norte-americanas envolvidas na conceção, fabrico, distribuição e venda de semicondutores, encontra-se atualmente cerca de 17% abaixo do seu pico.

Os resultados da AMD, que, tal como referimos na quarta-feira, se revelaram «apenas» bons, não ajudaram.

A empresa superou as previsões do consenso tanto em termos de receitas como de resultados por ação. Apresentou também uma previsão para o próximo trimestre superior ao esperado.

No entanto, as suas ações caíram mais de 10%, o que evidencia o quão elevadas são as expectativas dos investidores e a solidez dos resultados que as empresas deste setor têm de apresentar apenas para manter as atuais valorizações.

Figura 3: Painel de controlo da AMD (07.08.2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Não há mais publicações de grandes empresas previstas para esta semana. Hoje, a atenção centrar-se-á provavelmente nos relatórios da Take-Two Interactive, da Wendy's e da Under Armour. Na próxima semana, aguardamos com expectativa, entre outros, os resultados da Plug Power (segunda-feira) e da Super Micro Computer (terça-feira), que também não deverão ter um potencial significativo para influenciar o mercado em geral.

📈 Relatório NFP

Hoje tem-se, sem dúvida, a divulgação de dados macroeconómicos mais esperada da semana. Às 13h30, serão divulgados os dados do NFP, que constituem o relatório mais importante do mercado de trabalho dos EUA.

Na sequência da reunião de julho, que não trouxe nem um aumento das taxas de juro nem maior clareza quanto a futuras medidas do comité, as expectativas do mercado quanto a subidas das taxas diminuíram significativamente, o que foi decididamente favorável para o mercado acionista.

Os investidores parecem duvidar cada vez mais que as declarações «hawkish» do novo presidente da Reserva Federal venham a ser seguidas de ações concretas. Recorde-se que, há quase exatamente um ano, Warsh tomou abertamente o partido de Trump, afirmando na FOX News que a frustração do presidente com a condução da política monetária por parte de Powell era plenamente justificada. Na altura, criticou a instituição por ser demasiado lenta na redução das taxas de juro e por depender excessivamente de dados económicos desfasados.

Uma vez que a Reserva Federal deve garantir tanto a estabilidade dos preços como o máximo de emprego, sinais de um arrefecimento do mercado de trabalho dos EUA poderão conduzir a uma revisão ainda mais «dovish» da trajetória esperada das taxas de juro nos EUA. Isto é, em certa medida, sugerido pelos dados da ADP e do JOLTS publicados esta semana, tendo ambos ficado aquém das expectativas do mercado. No entanto, trata-se de dados que são secundários em condições normais (como o da ADP) ou significativamente atrasados (como o do JOLTS). Além disso, a sua correlação com os dados do NFP tem sido relativamente reduzida nos últimos anos.

Figura 4: NFP e componente de emprego do PMI do ISM (2020 - 2026)

Fonte: XTB Research, 07.08.2026

Vale a pena referir que, nos últimos anos, os economistas têm tido tendência para subestimar o número de novos postos de trabalho não agrícolas. O valor do NFP acabou por revelar-se superior às expectativas em 35 dos últimos 50 meses.

Análise Técnica

Figura 5: US100 [D1] (18.12.2025 - 07.08.2026)

Fonte: xStation, 07.08.2026

Nos últimos dias, os compradores conseguiram impulsionar o preço de volta acima da média móvel exponencial de 50 períodos (EMA 50, linha amarela, nível de aproximadamente 29 077). Trata-se de um sinal técnico muito importante, indicando que os otimistas recuperaram o controlo do mercado a curto prazo.

Esta situação é confirmada pelos indicadores como o RSI que ultrapassou por cima a barreira natural dos 50 pontos, partindo de um nível inferior, confirmando o regresso do impulso positivo. Ao mesmo tempo, mantém-se longe da zona de sobrecompra, o que deixa ampla margem para que o movimento ascendente prossiga.