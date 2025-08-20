Gráfico do dia - NZDUSD (20.08.2025)

Como esperado, o Banco Central da Nova Zelândia (RBNZ) reduziu a sua taxa oficial de juros (OCR) em 25 pontos base, para 3%. Esta medida pressionou o NZDUSD, com o par a cair quase 1,2% hoje. As autoridades monetárias também divulgaram uma trajetória atualizada para as taxas, indicando que a OCR poderá cair para 2,5% até março de 2026. Isto sugere que, no atual ciclo de flexibilização, o mercado deve antecipar mais dois cortes de 25 pontos base. A decisão não foi unânime. O Comité de Política Monetária votou por 4 a 2 a favor de um corte de 25 pontos base, com a minoria defendendo uma redução mais agressiva de 50 pontos base.

A reação do mercado foi rápida. O dólar neozelandês enfraqueceu acentuadamente após a decisão do RBNZ, enquanto o mercado de ações de Wellington se recuperou fortemente, com o índice de referência subindo mais de 1,5%.

A decisão surge num contexto de dados sobre a inflação. Numa base anual até ao final do segundo trimestre, o IPC situou-se em 2,7%. O RBNZ projeta que a inflação subirá temporariamente para 3% no terceiro trimestre, antes de recuar para 2% dentro de um ano.

A redução da taxa foi aprovada pelo governo. A ministra das Finanças, Nicola Willis, enfatizou que os custos de financiamento mais baixos apoiam a expansão dos negócios, impulsionam a atividade no setor da construção, criam empregos e aumentam os rendimentos das famílias. NZDUSD (intervalo diário) O NZD continua sob pressão hoje, com o par NZDUSD caindo para o seu nível mais baixo desde o início de abril, em 0,582. Nos últimos dias, o par caiu abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos (EMA200, linha vermelha).

