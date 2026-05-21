O mercado petrolífero demonstrou mais uma vez o quão poderosas — embora muitas vezes efémeras — as palavras de Donald Trump podem ser como catalisador. As declarações de ontem, nas quais afirmava que os EUA se encontram na «fase final das negociações» com o Irão e a negociar com responsáveis de Teerão «muito mais razoáveis», inverteram instantaneamente o sentimento do mercado. Isto trouxe um alívio notável aos investidores e provocou uma queda acentuada nos preços do petróleo bruto. No entanto, a questão fundamental permanece: trata-se de um progresso real ou, tal como em todas as vezes anteriores, apenas de uma ilusão de esperança?

Declarações de Trump contrastam com realidade no Médio Oriente

Por trás da retórica política otimista esconde-se uma dura realidade. Hoje marca o 83.º dia da guerra, e o Estreito de Ormuz, vital para o comércio global, está bloqueado há já 12 semanas. Embora o Irão esteja a enviar sinais de um lento reinício do tráfego, dados independentes mostram que o transporte marítimo na região está praticamente paralisado.

Apenas algumas embarcações mais pequenas ou navios encalhados na região há semanas estão a passar; a Goldman Sachs salienta que o tráfego marítimo está em apenas 5% das condições normais. Além disso, a administração dos EUA (incluindo o vice-presidente Vance) está a moderar as expectativas, alertando que as forças armadas estão prontas para retomar os ataques, ao que o Irão respondeu com ameaças de escalar o conflito «para além da região».

Neste contexto, a queda temporária dos preços do petróleo impulsionada pelo comentário de Trump colide com as previsões rigorosas e de longo prazo das instituições financeiras e agências de energia para 2026.

Análise Técnica do Crude WTI

O crude WTI caiu acentuadamente ontem, mais de 5%, passando de cerca de 104,5 dólares por barril para níveis abaixo de 99 dólares por barril. Hoje, o mercado aguarda mais sinais do Médio Oriente.

De um ponto de vista técnico, vale a pena notar que nos encontramos dentro de um padrão triangular e que estamos atualmente a testar o limite inferior, representado por uma linha de tendência ascendente e pela média móvel simples (SMA) de 25, que está a impedir que o petróleo registe quedas mais acentuadas.

Apenas uma quebra abaixo da zona de 90–93 dólares por barril poderia indicar uma entrada genuína numa correção mais profunda. Dito isto, mesmo que o Estreito de Ormuz abra, o mercado físico do petróleo permanecerá extremamente restrito, e os preços provavelmente permanecerão acima dos 80 dólares por barril para continuar a estabilizar o mercado.

Expectativas dos gigantes de Wall Street: Goldman Sachs e JPMorgan

Os principais bancos de investimento encaram estes desenvolvimentos políticos com um elevado grau de ceticismo, mantendo as suas previsões de preços em níveis elevados devido a uma crise estrutural de oferta.

Goldman Sachs: No final de abril, o banco reviu as suas previsões para o quarto trimestre de 2026, elevando o preço esperado para o petróleo Brent para 90 dólares por barril e para o WTI para 83 dólares por barril (em comparação com 83 e 78 dólares, respetivamente). Os analistas do banco adiaram as suas expectativas para a normalização do tráfego através do Estreito de Ormuz para o final de junho. O Goldman salienta que a perda de aproximadamente 14,5 milhões de barris por dia (bpd) de capacidade de produção do Médio Oriente está a gerar uma redução recorde nos inventários globais.

No final de abril, o banco reviu as suas previsões para o quarto trimestre de 2026, elevando o preço esperado para o e para o (em comparação com 83 e 78 dólares, respetivamente). Os analistas do banco adiaram as suas expectativas para a normalização do tráfego através do Estreito de Ormuz para o final de junho. O Goldman salienta que a perda de aproximadamente 14,5 milhões de barris por dia (bpd) de capacidade de produção do Médio Oriente está a gerar uma redução recorde nos inventários globais. JPMorgan: No seu relatório de maio, o banco prevê que o petróleo Brent terá uma média de 96 dólares por barril em 2026 (estimando 103 dólares no segundo trimestre, 104 dólares no terceiro trimestre e uma queda para 98 dólares no quarto trimestre), enquanto o WTI deverá ter uma média de 89 dólares. Os especialistas do banco observam que, embora o mercado tenha entrado em 2026 com stocks elevados, o bloqueio em curso alterou completamente o equilíbrio de forças. Eles alertam que, se o conflito se prolongar, o principal fator a afetar a economia serão os produtos refinados extremamente caros, levando à chamada destruição da procura.

Posição oficial das agências: Relatórios da AIE e da EIA (maio de 2026)

Tanto a Agência Internacional de Energia (AIE) como a EIA do governo dos EUA confirmam nos seus últimos relatórios que o mercado está a enfrentar um choque de oferta histórico.

IEA (Agência Internacional de Energia): No seu relatório de maio, a IEA estima que a procura global de petróleo em 2026 irá contrair-se em 420 000 barris por dia (bpd) em termos homólogos (para um nível de 104 milhões de bpd). Trata-se de uma redução impressionante de 1,3 milhões de bpd em relação às previsões anteriores ao surto. Os fatores por trás desta situação são os preços elevados, um ambiente macroeconómico em deterioração e programas de poupança de energia. Entretanto, a oferta global caiu mais 1,8 milhões de bpd em abril, elevando as perdas totais desde fevereiro para 12,8 milhões de bpd. A agência parte do princípio de que o mercado permanecerá num défice profundo até ao último trimestre de 2026, quando (de acordo com as hipóteses) o tráfego através do Estreito de Ormuz começará a regressar lentamente ao normal.

EIA (Administração de Informação Energética dos EUA): Na última edição do seu Short-Term Energy Outlook (STEO), a EIA alargou drasticamente a sua previsão de défice global de petróleo para 2026. A agência projeta agora um défice de 2,56 milhões de bpd para o ano inteiro (em comparação com uma previsão de apenas 0,30 milhões de bpd um mês antes). A EIA antecipa uma queda massiva nos inventários globais no segundo trimestre (de até 8,5 milhões de bpd), o que manterá os preços do Brent em torno de 106 dólares por barril em maio e junho. A agência assume, de forma otimista, que o processo de desbloqueio do estreito terá início em junho, permitindo que os preços do petróleo bruto Brent caiam para uma média de 89 dólares no 4.º trimestre de 2026 e 79 dólares em 2027.

Conclusão

Embora as palavras de Donald Trump sobre «negociações finais» tenham um efeito tranquilizador para os participantes no mercado, os dados fundamentais rigorosos provenientes do Goldman Sachs, do JPMorgan, da AIE e da EIA moderam este entusiasmo. O mercado petrolífero em 2026 encontra-se sob uma pressão sem precedentes. Até que o Estreito de Ormuz seja física, segura e totalmente reaberto ao tráfego de massa, quaisquer quedas de preços desencadeadas pelas notícias devem ser vistas estritamente como uma correção técnica e de curta duração.