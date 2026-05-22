O mercado do trigo entrou recentemente numa fase de ganhos muito dinâmicos, após o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) ter divulgado previsões excepcionalmente fracas para a colheita de trigo de inverno de 2026/27. A magnitude das revisões em baixa surpreendeu até mesmo os participantes do mercado mais pessimistas e desencadeou uma forte recuperação nos mercados de futuros. Apesar disso, os futuros de trigo da CBOT recuaram recentemente para abaixo do nível de 650. Por outro lado, de acordo com a ADM Investor Services, a chegada de chuvas nas principais regiões produtoras dos EUA neutralizou em grande parte as preocupações anteriores com a escassez de oferta de cereais. O potencial interesse de compra da China está atualmente a ser mais do que compensado pela melhoria das condições meteorológicas em todo o território dos Estados Unidos.



O Centro de Previsão Climática dos EUA (NOAA) prevê chuvas acima da média nas Grandes Planícies nos próximos 8 a 14 dias, melhorando as perspetivas para as colheitas. Entretanto, a AgResource observa que os grandes operadores especulativos estão a reduzir a exposição longa antes do fim de semana e no meio da incerteza política em curso. Problemas nas colheitas e atividade especulativa? A maior questão continua a ser a situação climática catastrófica nas planícies do sul dos EUA. Meses de seca afetaram gravemente as regiões responsáveis pela produção de trigo duro vermelho de inverno, particularmente o oeste do Kansas, o leste do Colorado e a região de Panhandle. O USDA projeta a produção total de trigo de inverno dos EUA em apenas 1,048 mil milhões de bushels, uma queda de 25% em relação à época anterior e o nível mais baixo desde 1965. É importante referir que a estimativa inicial do USDA ficou cerca de 160 milhões de bushels abaixo da previsão média dos analistas. O trigo duro vermelho de inverno foi o mais afetado. A produção para este segmento está estimada em 514,8 milhões de bushels, uma queda de até 36% em relação ao ano anterior. No Kansas, o estado-chave para a produção de trigo dos EUA, o USDA espera rendimentos médios de apenas 37 bushels por acre, em comparação com 51 bushels no ano anterior.



O mercado vinha a reagir à deterioração das condições das culturas desde o início do ano, mas o relatório de maio do USDA desencadeou a mais recente subida. Se as perspetivas de oferta continuarem a agravar-se, o mercado poderá tentar prolongar ainda mais a tendência de alta.



Fundamentalmente, o mercado também tem recebido apoio do equilíbrio global entre a oferta e a procura. O USDA prevê colheitas mais reduzidas não só nos EUA, mas também entre os principais exportadores, como a Argentina, a Austrália e o Canadá. Consequentemente, prevê-se que os stocks globais de trigo diminuam cerca de 1,5%, enquanto os stocks finais dos EUA deverão cair 17% para 775 milhões de bushels, o nível mais baixo em três anos.



Paradoxalmente, no entanto, os preços mais elevados estão a começar a reduzir a competitividade do trigo norte-americano nos mercados de exportação. A recuperação da primavera elevou os preços do trigo de inverno dos EUA bem acima das ofertas russas. O USDA prevê que as exportações de trigo dos EUA na temporada de 2026/27 diminuam 15% em relação aos máximos de cinco anos registados na temporada anterior, caindo para 762 milhões de bushels.



Ao mesmo tempo, o USDA estima que o preço médio recebido pelos agricultores dos EUA suba para 6,50 dólares por bushel, 1,50 dólares acima do valor da temporada de 2025/26. Para os produtores, isto cria oportunidades de venda atraentes. Os movimentos atuais dos preços estão a ser impulsionados, em grande parte, pela atividade de fundos especulativos. Muitos fundos detinham anteriormente posições curtas significativas no trigo, e a cobertura agressiva dessas posições pode desencadear uma evolução extremamente volátil dos preços. No entanto, a história mostra que as subidas no trigo muitas vezes esmorecem relativamente depressa, uma vez que os fundos são geralmente relutantes em manter posições longas por períodos prolongados. Trigo (D1 interval) Fonte: xStation5 Fonte: NOAA

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